Soteldo deve assumir vaga de Canobbio em semifinal da Copa do Brasil

Soteldo deve assumir vaga de Canobbio em semifinal da Copa do BrasilVenezuelano se coloca como titular pelo últimos jogos no Fluminense e iniciará como titular contra o Vasco; veja escalação
Como já previsto, o Fluminense terá uma alteração no time titular para o clássico contra o Vasco, nesta quinta-feira (11), no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil. Suspenso, Canobbio está fora da primeira partida por conta do terceiro cartão amarelo, e o técnico Zubeldía terá que mexer no ataque. A tendência, assim, é que Soteldo, em boa fase, assuma a vaga e comece o confronto como titular.
Soteldo ganhou confiança ao aproveitar as duas últimas rodadas do Brasileirão, com dois gols e uma assistência. Ele, aliás, marcou duas vezes contra o Grêmio, seu ex-clube, em Porto Alegre. A outra opção seria Keno, mas foi pouco acionado por Zubeldía.
O técnico Luis Zubeldía também tem dúvida no setor de meio-campo. Por conta do alto número de jogos na temporada, Hércules ficou no controle de cargo, apesar de entrar na vitória sobre o Bahia. Nonato, assim, assumiu a posição do volante. O treinador pode manter o camisa 16.
Provável escalação: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Nonato) e Lucho Acosta; Soteldo, Serna e Everaldo.
Vasco e Fluminense iniciam a disputa por uma vaga na grande final da Copa do Brasil 2025 nesta quinta, às 20h (de Brasília), no Maracanã. O jogo da volta será no domingo, também no estádio.