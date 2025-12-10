Soteldo deve assumir vaga de Canobbio em semifinal da Copa do Brasil

Venezuelano se coloca como titular pelo últimos jogos no Fluminense e iniciará como titular contra o Vasco; veja escalação

Como já previsto, o Fluminense terá uma alteração no time titular para o clássico contra o Vasco, nesta quinta-feira (11), no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil. Suspenso, Canobbio está fora da primeira partida por conta do terceiro cartão amarelo, e o técnico Zubeldía terá que mexer no ataque. A tendência, assim, é que Soteldo, em boa fase, assuma a vaga e comece o confronto como titular.

Soteldo ganhou confiança ao aproveitar as duas últimas rodadas do Brasileirão, com dois gols e uma assistência. Ele, aliás, marcou duas vezes contra o Grêmio, seu ex-clube, em Porto Alegre. A outra opção seria Keno, mas foi pouco acionado por Zubeldía.