Shelbourne x Crystal Palace: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 5ª rodada da Liga Conferência 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Shelbourne e Crystal Palace se enfrentam nesta quinta-feira (11), no Tallaght Stadium, em Dublin, na Irlanda, em partida válida pela 5ª rodada da Liga Conferência. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

O Shelbourne não faz uma boa campanha na Liga Conferência e vive um momento complicado na competição. O time irlandês é o 34º colocado na tabela, com somente um ponto somado em quatro jogos. Além disso, a equipe ainda não marcou nenhum gol e precisa de uma vitória contra o clube da Premier League para seguir com chances de disputar o mata-mata. No último compromisso, o Shelbourne perdeu por 2 a 0 para o AZ Alkmaar e, mesmo que vença o duelo contra o Crystal Palace, o time seguirá fora da zona de classificação para os playoffs. Além disso, o Shelbourne segue sem poder contar com Conor Kearns, goleiro titular da equipe.

Além disso, o Shelbourne segue sem poder contar com Conor Kearns, goleiro titular da equipe. Como chega o Crystal Palace Por outro lado, o time da Premier League vive uma situação mais confortável, com duas vitórias e duas derrotas nas quatro primeiras rodadas. Assim, o Crystal Palace está na 18ª posição, com seis pontos, e pode encostar na zona de classificação direta para as oitavas de final em caso de vitória nesta quinta-feira. Além disso, o Crystal Palace vem de uma vitória importante por 2 a 1 na Premier League.