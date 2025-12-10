Sem definir futuro, Neymar defende chegada de Gabigol no Santos

Sem definir futuro, Neymar defende chegada de Gabigol no SantosMesmo sem definir renovação com o Peixe, camisa 10 pede a chegada do centroavante, que deve deixar o Cruzeiro em 2026
Mesmo ainda sem acertar sua permanência no Santos para 2026, Neymar acompanha de perto os planos do clube para reforçar o elenco. Além disso, tem opinado sobre nomes que podem elevar o nível da equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda. Entre as possibilidades avaliadas pela diretoria, o camisa 10 considera Gabigol uma das contratações capazes de mudar o patamar ofensivo do time.
De acordo com pessoas próximas ao atleta, Neymar enxerga o centroavante do Cruzeiro como uma figura com qualidade suficiente para assumir o protagonismo no setor. Especialmente pela necessidade evidente de um finalizador de peso no elenco. Atualmente, Tiquinho Soares ainda busca estabilidade e rendimento contínuo, enquanto Lautaro Díaz não conseguiu se firmar desde que chegou ao clube no meio da temporada.
O Santos observa atentamente a situação de Gabigol, que deseja mais tempo em campo e avalia deixar o Cruzeiro ao término de 2025. A diretoria, no entanto, só pretende avançar de forma concreta após o fim da participação cruzeirense na Copa do Brasil.
A Raposa inicia nesta quarta-feira (10), às 21h30, o confronto de ida da semifinal contra o Corinthians, no Mineirão. A decisão da vaga ocorre no dia 14, na Neo Química Arena. Se avançar, o time mineiro disputa a final nos dias 17 e 21, contra Vasco ou Fluminense, o que adia qualquer tratativa mais profunda.
Entrosamento fora de campo pode ajudar o Santos
Além da avaliação técnica, há um fator extracampo que aproxima as partes. Neste caso, a relação pessoal entre Neymar e Gabigol. O atacante celeste namora Rafaella Santos, irmã do craque, o que reforça a afinidade e cria um ambiente considerado positivo pelo camisa 10 para uma possível integração.
Enquanto observa o mercado e opina sobre eventuais reforços, Neymar também tem seu futuro em pauta. A renovação com o Santos deve ganhar corpo nas próximas semanas, em conversas entre o clube e o pai do jogador. O contrato atual termina em 31 de dezembro, e o Peixe busca ampliar o vínculo ao menos até a Copa do Mundo de 2026.