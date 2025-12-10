Sem definir futuro, Neymar defende chegada de Gabigol no Santos

Mesmo sem definir renovação com o Peixe, camisa 10 pede a chegada do centroavante, que deve deixar o Cruzeiro em 2026

De acordo com pessoas próximas ao atleta, Neymar enxerga o centroavante do Cruzeiro como uma figura com qualidade suficiente para assumir o protagonismo no setor. Especialmente pela necessidade evidente de um finalizador de peso no elenco. Atualmente, Tiquinho Soares ainda busca estabilidade e rendimento contínuo, enquanto Lautaro Díaz não conseguiu se firmar desde que chegou ao clube no meio da temporada.

Mesmo ainda sem acertar sua permanência no Santos para 2026, Neymar acompanha de perto os planos do clube para reforçar o elenco. Além disso, tem opinado sobre nomes que podem elevar o nível da equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda. Entre as possibilidades avaliadas pela diretoria, o camisa 10 considera Gabigol uma das contratações capazes de mudar o patamar ofensivo do time.

O Santos observa atentamente a situação de Gabigol, que deseja mais tempo em campo e avalia deixar o Cruzeiro ao término de 2025. A diretoria, no entanto, só pretende avançar de forma concreta após o fim da participação cruzeirense na Copa do Brasil.

A Raposa inicia nesta quarta-feira (10), às 21h30, o confronto de ida da semifinal contra o Corinthians, no Mineirão. A decisão da vaga ocorre no dia 14, na Neo Química Arena. Se avançar, o time mineiro disputa a final nos dias 17 e 21, contra Vasco ou Fluminense, o que adia qualquer tratativa mais profunda.

Entrosamento fora de campo pode ajudar o Santos

Além da avaliação técnica, há um fator extracampo que aproxima as partes. Neste caso, a relação pessoal entre Neymar e Gabigol. O atacante celeste namora Rafaella Santos, irmã do craque, o que reforça a afinidade e cria um ambiente considerado positivo pelo camisa 10 para uma possível integração.

Enquanto observa o mercado e opina sobre eventuais reforços, Neymar também tem seu futuro em pauta. A renovação com o Santos deve ganhar corpo nas próximas semanas, em conversas entre o clube e o pai do jogador. O contrato atual termina em 31 de dezembro, e o Peixe busca ampliar o vínculo ao menos até a Copa do Mundo de 2026.