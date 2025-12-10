São Paulo chega a R$ 175 milhões em empréstimos e prevê superávit

Conselho do Tricolor vai se reunir nos próximos dias para formalizar, em caráter protocolar, duas novas captações com bancos / Crédito: Jogada 10

O São Paulo terá uma semana decisiva no campo administrativo. O Conselho Deliberativo se reunirá nos próximos dias para formalizar, em caráter protocolar, dois novos empréstimos que já haviam sido aprovados previamente pelos órgãos internos responsáveis pela gestão financeira do clube. As operações recentes incluem R$ 78 milhões obtidos junto ao Banco Daycoval S/A e outros R$ 21 milhões contratados com o Banco Bradesco. Somados ao crédito de R$ 76,1 milhões já captado anteriormente também no Daycoval, o montante levantado pelo Tricolor ao longo de 2025 chega a R$ 175,1 milhões.

Ainda assim, o clube afirma que o valor fica abaixo dos R$ 205 milhões previstos no orçamento aprovado para a temporada. A diretoria prepara para a mesma reunião a apresentação de uma projeção de superávit ao fim do ano. Em relatório financeiro referente a outubro, o São Paulo destaca que suas principais diretrizes continuam voltadas à redução do endividamento geral. A orientação é equilibrar a diminuição da dívida com a necessidade de manter em dia compromissos operacionais, trabalhistas e tributários ao longo do exercício. De acordo com o documento, após a chegada dos novos recursos, o clube amortizou R$ 120 milhões referentes a financiamentos contratados até dezembro de 2024. Além disso, realizou o resgate de R$ 71,1 milhões em cotas máster do FIDC. O balanço final dessas movimentações aponta um acréscimo líquido de R$ 13,4 milhões no endividamento financeiro, já descontadas as amortizações programadas. Até 31 de outubro, os empréstimos contratados no ano somavam R$ 76,1 milhões, enquanto as amortizações realizadas totalizavam R$ 141,4 milhões, resultando em uma redução líquida de R$ 65,3 milhões no endividamento geral até aquele momento.