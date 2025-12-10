Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos define data para reapresentação do elenco após férias

Peixe voltará inicialmente de forma remota e tenta acelerar mudanças para 2026. Renovação de Neymar é prioridade
O Santos encerrou oficialmente suas atividades de 2025. Depois da vitória convincente por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, na Vila Belmiro, resultado que assegurou a permanência na Série A, o elenco e a comissão técnica foram liberados para o período de descanso.

Aliás, a delegação terá aproximadamente 20 dias de férias. Os jogadores iniciarão o trabalho físico de maneira remota no dia 26 de dezembro. Data em que o departamento de preparação física enviará os treinos individualizados para monitoramento à distância.

A reapresentação está marcada para o dia 2 de janeiro, no CT Rei Pelé, quando o grupo volta a trabalhar sob o comando da comissão técnica, dando início à pré-temporada 2026.

Aliás, a estreia oficial do Peixe no ano que vem está prevista para o fim de semana dos dias 10 e 11 de janeiro, na Vila Belmiro. Na ocasião, o Santos encara o Novorizontino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Entre as pautas internas, a mais urgente é a definição do futuro de Neymar. O contrato do camisa 10 termina em dezembro. Contudo, a diretoria demonstra otimismo e acredita na permanência do jogador pelo menos até a Copa do Mundo de 2026. O clube considera a renovação estratégica tanto esportivamente quanto no aspecto comercial.

Depois de contratar 20 jogadores ao longo da temporada, o Santos deve adotar uma postura mais seletiva para 2026. A diretoria avalia que o elenco já passou por uma profunda reformulação. Assim, a prioridade agora é reforçar apenas posições específicas e buscar oportunidades de mercado, evitando gastos acima do planejado.

