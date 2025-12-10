Santos define data para reapresentação do elenco após férias

Aliás, a delegação terá aproximadamente 20 dias de férias. Os jogadores iniciarão o trabalho físico de maneira remota no dia 26 de dezembro. Data em que o departamento de preparação física enviará os treinos individualizados para monitoramento à distância.

O Santos encerrou oficialmente suas atividades de 2025. Depois da vitória convincente por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, na Vila Belmiro, resultado que assegurou a permanência na Série A, o elenco e a comissão técnica foram liberados para o período de descanso.

A reapresentação está marcada para o dia 2 de janeiro, no CT Rei Pelé, quando o grupo volta a trabalhar sob o comando da comissão técnica, dando início à pré-temporada 2026.

Aliás, a estreia oficial do Peixe no ano que vem está prevista para o fim de semana dos dias 10 e 11 de janeiro, na Vila Belmiro. Na ocasião, o Santos encara o Novorizontino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Entre as pautas internas, a mais urgente é a definição do futuro de Neymar. O contrato do camisa 10 termina em dezembro. Contudo, a diretoria demonstra otimismo e acredita na permanência do jogador pelo menos até a Copa do Mundo de 2026. O clube considera a renovação estratégica tanto esportivamente quanto no aspecto comercial.

Depois de contratar 20 jogadores ao longo da temporada, o Santos deve adotar uma postura mais seletiva para 2026. A diretoria avalia que o elenco já passou por uma profunda reformulação. Assim, a prioridade agora é reforçar apenas posições específicas e buscar oportunidades de mercado, evitando gastos acima do planejado.