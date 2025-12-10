Rossi comenta sobre campo e celebra classificação do Flamengo

Goleiro faz análise da vitória do Fla sobre o Cruz Azul (MEX) por 2 a 1, que valeu o título do Derby das Américas e vaga na semi do Mundial / Crédito: Jogada 10

O goleiro Rossi avaliou a dificuldade encontrada pelo Flamengo nesta quarta-feira (10/12) para sair campeão do Derby das Américas contra o Cruz Azul (MEX), no Catar. Em especial, o campo de jogo, já que com o gramado muito rente, a bola escapava do controle dos jogadores com maior frequência do que o usual. “É, na verdade quando você não está acostumado a jogar em campos assim, às vezes demoramos a se acostumar um pouco no ritmo da bola. A bola é muito lisa, também muito rápida, difícil para mim, para segurar, para jogar. Escorrega o campo também, mas o campo é bom, top”, detalhou na saída do gramado à equipe do SporTV.

Goleiro do Flamengo analisa o jogo O arqueiro argentino, então, fez uma excelente análise do que se passou no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan. Afinal, o primeiro tempo foi mais do time mexicano, enquanto o Fla igualou as ações na etapa complementar. "Acho que o Cruz Azul fez um grande jogo, um grande time, bem treinado também, nos dificultou um pouco no primeiro tempo que eles conseguiram ter a posse da bola, a gente correu um pouco atrás da bola, mas a gente acha que no segundo tempo conseguiu controlar mais o jogo, achamos também os espaços também para conseguir jogar e isso nos deu a possibilidade de fazer mais um gol", afirmou. Por fim, preferiu celebrar a conquista do Derby das Américas a comentar o jogo contra o Pyramids (EGI), pela semifinal. Tal partida, válida pela Copa Challenger, se dará no sábado (13/10) e vale vaga na final da Copa Intercontinental.