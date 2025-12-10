Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Romário brinca com “ameaça” de lendas do futebol pelo hexacampeonato da Seleção

Baixinho compartilhou uma foto na companhia de nomes como Zico, Ronaldinho e Adriano em seu Instagram visando a Copa do Mundo
Romário entrou no mundo da IA com uma foto que, se real, seria capaz de trazer o hexacampeonato da Seleçã0 Brasileira em 2026. Ou ao menos é nisso que a imagem e quem a compartilhou apostam. Com bom humor, o Baixinho compartilhou o registro de um encontro de antigas lendas com a geração atual da Seleção Brasileira, numa “ameaça” pelo título mundial.

A montagem, construída em um cenário de favela no Rio de Janeiro, exibe ruas pintadas em clima de Copa e uma pichação que anuncia o sentimento coletivo: “Agora o hexa vem! Confia”. Na imagem, Romário e Ronaldinho Gaúcho aparecem em pé, acompanhados de Zico e Adriano, cada um segurando pedaços de madeira.

Neymar, Vini Jr., Rodrygo e Raphinha estão sentados na calçada à frente deles, apenas observando atentamente as orientações dos veteranos. O Baixinho, então, brincou com o registro e publicou: “Se não vier, f^*+= kkkk” — reforçando o caráter descontraído do post. 

 

Seleção Brasileira na Copa do Mundo

O Mundial Fifa 2026 chamará ainda mais atenção de torcedores e especialistas, devido ao caráter inédito da competição, que agora recebe mais seleções e ocorrerá em três países-sede. Estados Unidos, México e Canadá receberão todos os jogos entre 11 de junho e 19 de julho do ano que vem.

A Canarinho, inclusive, já conhece datas, locais e horários de seus compromissos pela fase de grupos. A equipe de Carlo Ancelotti fará sua estreia diante do Marrocos no Metlife Stadium, em Nova Jersey, no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília). Na sequência, vai encarar o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em 19 de junho, às 22h.

O encerramento da etapa inicial ocorrerá no Hard Rock Stadium, em Miami, em 24 de junho, às 19h (de Brasília), diante da Escócia. Vale destacar que o regulamento define que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para o mata-mata, junto aos oito melhores terceiros colocados. 

