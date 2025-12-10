Romário brinca com “ameaça” de lendas do futebol pelo hexacampeonato da Seleção

Um post compartilhado por Romário (@romariofaria)

Seleção Brasileira na Copa do Mundo

O Mundial Fifa 2026 chamará ainda mais atenção de torcedores e especialistas, devido ao caráter inédito da competição, que agora recebe mais seleções e ocorrerá em três países-sede. Estados Unidos, México e Canadá receberão todos os jogos entre 11 de junho e 19 de julho do ano que vem.

A Canarinho, inclusive, já conhece datas, locais e horários de seus compromissos pela fase de grupos. A equipe de Carlo Ancelotti fará sua estreia diante do Marrocos no Metlife Stadium, em Nova Jersey, no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília). Na sequência, vai encarar o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em 19 de junho, às 22h.

O encerramento da etapa inicial ocorrerá no Hard Rock Stadium, em Miami, em 24 de junho, às 19h (de Brasília), diante da Escócia. Vale destacar que o regulamento define que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para o mata-mata, junto aos oito melhores terceiros colocados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.