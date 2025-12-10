Réu por violência, Payet joga com Zidane após sair do Vasco

A situação legal de Payet exige atenção. Ainda durante sua passagem pelo Rio de Janeiro, o jogador tornou-se réu em um processo por violência psicológica movido pela advogada Larissa Ferrari, com quem manteve um relacionamento extraconjugal . O Ministério Público acusa o francês de causar prejuízo emocional à vítima por meio de atitudes manipuladoras, humilhações e expressões injuriosas e degradantes. O caso ganhou novos capítulos recentemente. Em agosto, a defesa de Larissa solicitou um aditamento da denúncia para incluir crimes de lesão corporal e violência sexual, baseando-se em datas específicas do relacionamento.

A relação entre o Vasco da Gama e Dimitri Payet chegou ao fim há exatamente seis meses, mas o nome do meio-campista francês continua em evidência por motivos que ultrapassam as quatro linhas. Nesta terça-feira (10/12), completou-se o semestre desde que o clube carioca anunciou a rescisão antecipada do contrato do jogador. Desde então, o atleta de 38 anos vive uma realidade de contrastes: enquanto enfrenta um processo judicial grave no Brasil, tenta retomar a rotina na França com participações em eventos festivos ao lado de lendas do futebol mundial.

O Ministério Público emitiu um parecer sobre essa solicitação na última semana, no dia 4 de dezembro. O órgão afirmou que aguarda o desenrolar da instrução criminal para apurar os fatos com profundidade, pois considera que não existem elementos suficientes no momento para incluir o delito contra a dignidade sexual na peça acusatória. Contudo, o texto do MP deixa claro que a denúncia poderá sofrer alterações futuras caso as investigações revelem indícios de práticas dessa natureza.

Payet leva vida longe dos holofotes na França

Enquanto os advogados trabalham no Brasil, Payet leva uma vida discreta na Europa. Ele não anunciou a aposentadoria oficial, mas segue sem clube desde sua saída do Cruz-Maltino. O meia voltou aos gramados apenas em novembro, para um evento beneficente, e participou no último domingo de uma partida da Kings League. O evento reuniu lendas do Olympique de Marseille no estádio Vélodrome, onde Payet atuou ao lado de ícones como Zinedine Zidane e Franck Ribéry.

Um detalhe curioso chama a atenção nas redes sociais do atleta. Mesmo após o término conturbado de sua passagem pelo Brasil e o longo tempo de inatividade, o perfil pessoal de Payet mantém a foto de São Januário, imagem que ele escolheu logo que desembarcou no Rio de Janeiro. Essa lembrança digital contrasta com seu desempenho final em 2025: foram 17 jogos, apenas quatro como titular, nenhuma bola na rede e três assistências. O rendimento abaixo do esperado esfriou as conversas de renovação no início do ano e culminou na saída melancólica de um jogador que agora divide suas atenções entre jogos de exibição e tribunais.