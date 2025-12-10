Porto x Malmo: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga Europa 2025/26. Nesta quinta-feira (11), Porto e Malmo se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal, pela 6ª rodada da fase de liga da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

LEIA MAIS: Alisson pode deixar o Liverpool e retornar ao futebol italiano Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube). Como chega o Porto O Porto faz uma boa temporada e, além de ser líder isolado do Campeonato Português, está vivo na briga por uma vaga direta nas oitavas de final da Liga Europa. O Dragão está na 8ª posição com 10 pontos, em uma campanha de três vitórias, um empate e somente uma derrota. Apesar do favoritismo para o jogo desta quinta-feira, a tendência é que o técnico Francesco Farioli mande a campo o que tem de melhor à disposição. Os únicos desfalques confirmados ficam por conta de Nehuén Pérez e Jan Bednarek, lesionados.

Como chega o Malmo Por outro lado, o Malmo vive uma situação completamente oposta. A equipe está na 34ª posição da Liga Europa com somente um ponto somado em cinco jogos. Ou seja, o time ainda não venceu nesta edição do torneio e tenta encerrar sua participação de forma digna. Contudo, o Malmo precisa lidar com alguns desfalques no elenco. Erik Botheim, Johan Dahlin e Gentian Lajqi, todos lesionados, estão fora da partida desta quinta-feira.