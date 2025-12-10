Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pogba amplia presença extracampo e vira acionista de time profissional de corrida de camelo

Astro mostrou-se entusiasmado com a parceria junto à primeira equipe profissional da modalidade no mundo
Paul Pogba iniciou um novo capítulo fora do futebol ao assumir o papel de acionista e embaixador da Al Haboob — equipe saudita ligada à primeira estrutura profissional de corrida de camelos no mundo. O francês apresentou o movimento como parte de um projeto que pretende organizar uma liga própria, a fim de levar a modalidade a um patamar internacional.

Aos 32 anos, o meia passa a ocupar posição central na iniciativa que busca transformar o tradicional esporte da Península Arábica em um produto global. A Al Haboob já compete em países do Conselho de Cooperação do Golfo, como Catar, Emirados Árabes e Kuwait, e vê a parceria como oportunidade para ampliar ainda mais essa presença.

Em suas redes sociais, o astro classificou a participação como motivo de orgulho. Disse, ainda, fazer parte de “um momento histórico no esporte”.

 

Como surgiu o interesse?

O caminho extracampo nasceu de uma curiosidade antiga, através de vídeos no Youtube. Em entrevista à BBC, o astro contou que começou a assistir a corridas ao vivo e mergulhou em pesquisas para entender técnicas, estratégias e até o grau de dedicação envolvido.

Ele confessou que o comprometimento dos competidores chamou sua atenção. “No fim das contas, esporte é esporte. Requer coração, sacrifício e trabalho em equipe. Fiquei curioso pelo empenho deles”, disse.

Trata-se de uma modalidade movimenta valores milionários na região e, por isso, há certa limitação. Alguns animais, por exemplo, chegam a ultrapassar o curto de cinco milhões de dólares. 

Pogba no contexto do futebol

A escolha por um ambiente tão distinto ao que o tornou conhecido aparece no momento em que o francês tenta reorganizar sua carreira. Depois de mais de dois anos longe dos gramados por suspensão por doping, o atleta voltou a atuar no mês passado em sua estreia pelo Monaco contra o Rennes.

Mesmo após a contratação, ele precisou de semanas para retomar a forma física e enfrentou uma lesão no tornozelo que atrasou ainda mais seu retorno. 

