Pogba amplia presença extracampo e vira acionista de time profissional de corrida de camelo

Como surgiu o interesse?

O caminho extracampo nasceu de uma curiosidade antiga, através de vídeos no Youtube. Em entrevista à BBC, o astro contou que começou a assistir a corridas ao vivo e mergulhou em pesquisas para entender técnicas, estratégias e até o grau de dedicação envolvido.

Ele confessou que o comprometimento dos competidores chamou sua atenção. “No fim das contas, esporte é esporte. Requer coração, sacrifício e trabalho em equipe. Fiquei curioso pelo empenho deles”, disse.

Trata-se de uma modalidade movimenta valores milionários na região e, por isso, há certa limitação. Alguns animais, por exemplo, chegam a ultrapassar o curto de cinco milhões de dólares.

Pogba no contexto do futebol

A escolha por um ambiente tão distinto ao que o tornou conhecido aparece no momento em que o francês tenta reorganizar sua carreira. Depois de mais de dois anos longe dos gramados por suspensão por doping, o atleta voltou a atuar no mês passado em sua estreia pelo Monaco contra o Rennes.

Mesmo após a contratação, ele precisou de semanas para retomar a forma física e enfrentou uma lesão no tornozelo que atrasou ainda mais seu retorno.

