Pivô de polêmica com Neymar volta a falar sobre a identidade do pai de sua filha: “A cara dele”Modelo afirma que se envolveu com o astro em festa que ocorreu em março deste ano. Segunda filha da modelo nasceu há cerca de um mês
A modelo Nayara Macedo, também conhecida como Any Awuada, protagonista de uma polêmica com Neymar neste ano, voltou a falar sobre a paternidade da sua segunda filha. Assim, através das redes sociais, a influenciadora afirmou já ter conhecimento de quem é o pai, mas manteve o sigilo com relação à identidade. Até porque, ela indicou que a sua prioridade será não expor o homem por experiências negativas em situações semelhantes.
Maria Vitória, a segunda filha de Nayara, nasceu há quase um mês, no dia 13 de novembro. Portanto, pelas diversas mensagens que recebeu de curiosos sobre o pai, a produtora de conteúdo digital decidiu se posicionar sobre o tema.
“Todos os dias eu recebo bastante comentários perguntando quem é o pai da minha bebê. Sim, eu já sei quem é o pai dela, até porque ela é a cara dele”, apontou Any Awuada.
Posteriormente, a modelo esclareceu o motivo de não revelar o nome do pai.
“Mas porque eu não expus? Ele é uma pessoa que não quer exposição e está tudo bem, é um direito dele. Eu aprendi muito na minha vida sobre expor as pessoas, é uma coisa que eu não quero fazer nunca mais, porque isso às vezes pode causar problemas na família do outro”, complementou Nayara.
Polêmica com Neymar
O episódio controverso começou quando Nayara afirmou ter participado de uma festa de Neymar em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, em março deste ano. A modelo, que também trabalha como acompanhante de luxo, contou à época ao SBT que a sua contratação teve a intenção de “entreter” o camisa 10 e seus amigos.
De acordo com seu relato, os celulares das convidadas foram confiscados ao chegarem na chácara e, só no local, descobriram que Neymar estava como anfitrião. Any descreveu a festa como um ambiente com bebidas alcoólicas e jogos de pôquer, nos quais os homens distribuíam fichas para as mulheres.
Em sua defesa, Any sustentou que apenas cumpriu seu trabalho e que não havia cometido nenhum delito. Ela confirmou que manteve relações com o jogador naquela noite e, cerca de uma semana depois, revelou publicamente que estava grávida — à época, sem revelar a identidade do pai. Posteriormente, ela ainda foi presa.