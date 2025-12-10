Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pivô de polêmica com Neymar volta a falar sobre a identidade do pai de sua filha: “A cara dele”

Pivô de polêmica com Neymar volta a falar sobre a identidade do pai de sua filha: “A cara dele”

Modelo afirma que se envolveu com o astro em festa que ocorreu em março deste ano. Segunda filha da modelo nasceu há cerca de um mês
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A modelo Nayara Macedo, também conhecida como Any Awuada, protagonista de uma polêmica com Neymar neste ano, voltou a falar sobre a paternidade da sua segunda filha. Assim, através das redes sociais, a influenciadora afirmou já ter conhecimento de quem é o pai, mas manteve o sigilo com relação à identidade. Até porque, ela indicou que a sua prioridade será não expor o homem por experiências negativas em situações semelhantes.

Maria Vitória, a segunda filha de Nayara, nasceu há quase um mês, no dia 13 de novembro. Portanto, pelas diversas mensagens que recebeu de curiosos sobre o pai, a produtora de conteúdo digital decidiu se posicionar sobre o tema.

“Todos os dias eu recebo bastante comentários perguntando quem é o pai da minha bebê. Sim, eu já sei quem é o pai dela, até porque ela é a cara dele”, apontou Any Awuada.

Posteriormente, a modelo esclareceu o motivo de não revelar o nome do pai.

“Mas porque eu não expus? Ele é uma pessoa que não quer exposição e está tudo bem, é um direito dele. Eu aprendi muito na minha vida sobre expor as pessoas, é uma coisa que eu não quero fazer nunca mais, porque isso às vezes pode causar problemas na família do outro”, complementou Nayara.

Polêmica com Neymar

O episódio controverso começou quando Nayara afirmou ter participado de uma festa de Neymar em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, em março deste ano. A modelo, que também trabalha como acompanhante de luxo, contou à época ao SBT que a sua contratação teve a intenção de “entreter” o camisa 10 e seus amigos.

De acordo com seu relato, os celulares das convidadas foram confiscados ao chegarem na chácara e, só no local, descobriram que Neymar estava como anfitrião. Any descreveu a festa como um ambiente com bebidas alcoólicas e jogos de pôquer, nos quais os homens distribuíam fichas para as mulheres.

Em sua defesa, Any sustentou que apenas cumpriu seu trabalho e que não havia cometido nenhum delito. Ela confirmou que manteve relações com o jogador naquela noite e, cerca de uma semana depois, revelou publicamente que estava grávida — à época, sem revelar a identidade do pai. Posteriormente, ela ainda foi presa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Neymar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar