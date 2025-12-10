Pivô de polêmica com Neymar volta a falar sobre a identidade do pai de sua filha: “A cara dele”

Modelo afirma que se envolveu com o astro em festa que ocorreu em março deste ano. Segunda filha da modelo nasceu há cerca de um mês / Crédito: Jogada 10

A modelo Nayara Macedo, também conhecida como Any Awuada, protagonista de uma polêmica com Neymar neste ano, voltou a falar sobre a paternidade da sua segunda filha. Assim, através das redes sociais, a influenciadora afirmou já ter conhecimento de quem é o pai, mas manteve o sigilo com relação à identidade. Até porque, ela indicou que a sua prioridade será não expor o homem por experiências negativas em situações semelhantes. Maria Vitória, a segunda filha de Nayara, nasceu há quase um mês, no dia 13 de novembro. Portanto, pelas diversas mensagens que recebeu de curiosos sobre o pai, a produtora de conteúdo digital decidiu se posicionar sobre o tema.

“Todos os dias eu recebo bastante comentários perguntando quem é o pai da minha bebê. Sim, eu já sei quem é o pai dela, até porque ela é a cara dele”, apontou Any Awuada. Posteriormente, a modelo esclareceu o motivo de não revelar o nome do pai. “Mas porque eu não expus? Ele é uma pessoa que não quer exposição e está tudo bem, é um direito dele. Eu aprendi muito na minha vida sobre expor as pessoas, é uma coisa que eu não quero fazer nunca mais, porque isso às vezes pode causar problemas na família do outro”, complementou Nayara.