Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras realiza compra do defensor Bruno Fuchs

Palmeiras realiza compra do defensor Bruno Fuchs

Jogador estava emprestado ao Verdão pelo Atlético Mineiro e atuou em 44 partidas nesta temporada
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

No mesmo dia em que anunciou a renovação de contrato de Abel Ferreira, o Palmeiras garantiu a permanência de um dos destaques do time na temporada. O clube formalizou junto com o Atlético Mineiro a execução de compra do defensor Bruno Fuchs, que estava emprestado ao Verdão pelo Galo desde fevereiro.

Na negociação, o Palmeiras teve que desembolsar cerca de quatro milhões de euros, (R$ 25,4 milhões). O valor é superior ao pago pelo Galo, 2,8 milhões de euros, para efetivar a contratação do jogador no começo do ano. Para efetivar a contratação do zagueiro, o clube exerceu uma cláusula já prevista no contrato de empréstimo.

Fuchs chegou ao Verdão em um empréstimo que envolveu a ida do lateral-esquerdo Caio Paulista para o clube mineiro. No começo, teve um pouco de dificuldade, mas conseguiu buscar seu espaço em meio a consolidada dupla de zaga formada por Gustavo Gómez e Murilo. No segundo semestre, o jogador se destacou atuando como volante, nas vagas de Aníbal Moreno e Emiliano Martínez, que tiveram uma queda. Com isso, o defensor terminou o ano em alta com o técnico Abel Ferreira.

Em 2025, Bruno Fuchs atuou em 44 partidas pelo Palmeiras. O defensor marcou três gols, inclusive na histórica semifinal da Libertadores contra a LDU, e deu uma assistência, na última rodada do Brasileirão, contra o Ceará.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar