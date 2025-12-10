Palmeiras realiza compra do defensor Bruno Fuchs

Jogador estava emprestado ao Verdão pelo Atlético Mineiro e atuou em 44 partidas nesta temporada / Crédito: Jogada 10

No mesmo dia em que anunciou a renovação de contrato de Abel Ferreira, o Palmeiras garantiu a permanência de um dos destaques do time na temporada. O clube formalizou junto com o Atlético Mineiro a execução de compra do defensor Bruno Fuchs, que estava emprestado ao Verdão pelo Galo desde fevereiro. Na negociação, o Palmeiras teve que desembolsar cerca de quatro milhões de euros, (R$ 25,4 milhões). O valor é superior ao pago pelo Galo, 2,8 milhões de euros, para efetivar a contratação do jogador no começo do ano. Para efetivar a contratação do zagueiro, o clube exerceu uma cláusula já prevista no contrato de empréstimo.