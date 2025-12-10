Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras confirma renovação de Abel Ferreira até 2027

Treinador português estende vínculo após meses de tratativas, reforça identificação com o clube e mira retomada de títulos em 2026
O Palmeiras oficializou nesta quarta-feira 910/12) a renovação de contrato com Abel Ferreira, consolidando a permanência do técnico português até dezembro de 2027. A assinatura encerra um processo que vinha sendo conduzido de forma silenciosa ao longo de 2025 e que já tinha, nos bastidores, a confiança da diretoria para um desfecho positivo.

Abel, que está à frente da equipe há seis temporadas, já havia indicado à presidente Leila Pereira e à cúpula alviverde que permaneceria no comando. Algo reforçado publicamente antes da final da Libertadores, em novembro. A decisão tem forte respaldo familiar, especialmente pela adaptação de todos ao Brasil, além de uma clara identificação com o projeto esportivo que ajudou a moldar.

“Ao longo destes cinco anos aqui, fui me identificando com os valores e com os princípios do clube. Para mim, o Palmeiras é um estilo de vida e é uma forma de viver e estar. Sou um treinador de projetos e de relações e foi uma decisão que tomei também em família. Conversamos muito ao longo do ano e a presidente Leila sempre manifestou interesse na continuidade, na estabilidade e na consistência do projeto. Após a derrota para o Corinthians pela Copa do Brasil, a líder do projeto reiterou a confiança no trabalho e isso é difícil de encontrar no futebol de hoje. Foi um dos momentos mais difíceis da temporada e isso me marcou muito”, afirmou Abel, ao site oficial palmeirense.

Abel explica demora para renovar contrato

O português também destacou que só não confirmou a renovação antes porque havia optado por esperar o fim das principais competições. Ainda assim, garantiu já ter dado sua palavra à diretoria.

“Preferi não assinar na época, mas dei a minha palavra de que seguiríamos juntos. Uma equipe como o Palmeiras só se alimenta de títulos e aqui dentro sabemos o que queremos, sabemos onde estamos, onde queremos ir e com quem queremos ir. Quem faz o Palmeiras são as pessoas, e fazemos tudo pela alma do clube, que são os torcedores. Estou onde querem que eu esteja, estou onde quero estar, estou onde me valorizam e quero ganhar sempre. Tenho certeza de que as lições de 2025 vão nos ajudar muito a ganhar em 2026”, explicou o português.

Treinador vive ano atípico no Palmeiras

A temporada de 2025 marcou a primeira vez que Abel Ferreira não levantou ao menos uma taça comandando o Palmeiras, apesar de ter disputado quatro decisões, Paulistão, Brasileirão de 2024 e 2025, além da Libertadores. Ainda assim, a direção considera que o grupo, reforçado e reformulado neste ano, representa a base ideal do projeto para os próximos ciclos.

Com dez títulos conquistados desde 2020 e o posto de técnico com mais finais da história palmeirense (13), Abel divide atualmente com Oswaldo Brandão o status de maior campeão pelo clube entre os comandantes. A renovação abre caminho para que o português finalmente assuma esse topo de forma isolada.

“É um sentimento de orgulho, gratidão e responsabilidade. Gratidão porque o Palmeiras me ajudou muito a crescer como treinador. Um clube gigante como o Palmeiras, que luta por títulos, deu a oportunidade a um jovem treinador, apostou em mim, e hoje tenho um outro prestígio internacional. Não posso deixar de dizer também da paixão dos nossos torcedores, do carinho que recebo em cada região do país, oferecendo-me doces típicos, terços e um monte de coisas para agradecer o meu trabalho”, comentou o técnico.

Desde sua chegada, em novembro de 2020, o português soma 365 partidas no comando, número que inclui os jogos dirigidos por auxiliares durante suspensões. A renovação confirma o desejo mútuo de continuidade e fortalece a expectativa interna de que 2026 represente um novo capítulo vitorioso na trajetória do treinador e do clube.

Títulos de Abel Ferreira pelo Palmeiras:

Libertadores: 2020 e 2021

Brasileirão: 2022 e 2023

Copa do Brasil: 2020

Supercopa do Brasil: 2023

Recopa Sul-Americana: 2022

Paulistão: 2022, 2023 e 2024

