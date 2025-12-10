Palmeiras confirma renovação de Abel Ferreira até 2027

Abel, que está à frente da equipe há seis temporadas, já havia indicado à presidente Leila Pereira e à cúpula alviverde que permaneceria no comando. Algo reforçado publicamente antes da final da Libertadores, em novembro. A decisão tem forte respaldo familiar, especialmente pela adaptação de todos ao Brasil, além de uma clara identificação com o projeto esportivo que ajudou a moldar.

O Palmeiras oficializou nesta quarta-feira 910/12) a renovação de contrato com Abel Ferreira, consolidando a permanência do técnico português até dezembro de 2027. A assinatura encerra um processo que vinha sendo conduzido de forma silenciosa ao longo de 2025 e que já tinha, nos bastidores, a confiança da diretoria para um desfecho positivo.

“Ao longo destes cinco anos aqui, fui me identificando com os valores e com os princípios do clube. Para mim, o Palmeiras é um estilo de vida e é uma forma de viver e estar. Sou um treinador de projetos e de relações e foi uma decisão que tomei também em família. Conversamos muito ao longo do ano e a presidente Leila sempre manifestou interesse na continuidade, na estabilidade e na consistência do projeto. Após a derrota para o Corinthians pela Copa do Brasil, a líder do projeto reiterou a confiança no trabalho e isso é difícil de encontrar no futebol de hoje. Foi um dos momentos mais difíceis da temporada e isso me marcou muito”, afirmou Abel, ao site oficial palmeirense.

Abel explica demora para renovar contrato

O português também destacou que só não confirmou a renovação antes porque havia optado por esperar o fim das principais competições. Ainda assim, garantiu já ter dado sua palavra à diretoria.

“Preferi não assinar na época, mas dei a minha palavra de que seguiríamos juntos. Uma equipe como o Palmeiras só se alimenta de títulos e aqui dentro sabemos o que queremos, sabemos onde estamos, onde queremos ir e com quem queremos ir. Quem faz o Palmeiras são as pessoas, e fazemos tudo pela alma do clube, que são os torcedores. Estou onde querem que eu esteja, estou onde quero estar, estou onde me valorizam e quero ganhar sempre. Tenho certeza de que as lições de 2025 vão nos ajudar muito a ganhar em 2026”, explicou o português.

Treinador vive ano atípico no Palmeiras

A temporada de 2025 marcou a primeira vez que Abel Ferreira não levantou ao menos uma taça comandando o Palmeiras, apesar de ter disputado quatro decisões, Paulistão, Brasileirão de 2024 e 2025, além da Libertadores. Ainda assim, a direção considera que o grupo, reforçado e reformulado neste ano, representa a base ideal do projeto para os próximos ciclos.