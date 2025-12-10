Palmeiras aposta em continuidade após ano sem taças e vê elenco pronto para 2026

Na formação considerada ideal ao fim da temporada, cinco reforços estavam entre os onze principais. Carlos Miguel, Khellven, Bruno Fuchs, Andreas Pereira e Vitor Roque. Destes, os três últimos se destacaram ao apresentar retorno consistente em campo ao longo do ano.

O Palmeiras encerrou 2025 com uma das maiores movimentações de mercado de sua história recente. Somando as duas janelas, o clube desembolsou quase R$ 700 milhões para reforçar o elenco, promoveu uma profunda renovação e trouxe 12 nomes para atender às demandas técnicas e táticas de Abel Ferreira. Contudo, apesar do forte investimento, apenas uma parcela dos recém-chegados conseguiu espaço imediato entre os titulares.

A expectativa construída pelo gasto robusto contrastou com o desfecho da temporada. Afinal, pela primeira vez desde a chegada de Abel Ferreira, o Verdão terminou o ano sem levantar troféus. Mesmo assim, internamente o entendimento é de que o clube está plantando sementes que tendem a germinar de forma mais clara a partir de 2026.

A direção e a comissão técnica enxergam a montagem atual como um passo importante na consolidação de um elenco moldado ao estilo do treinador. Aalgo reforçado pelo próprio Abel.

“Quando cheguei construímos algo juntos, tivemos que reformular, continuamos a ganhar. E quando tivermos todos disponíveis, com lesionados e tudo, é o plantel que sempre quis ter. Tem meu DNA, minha marca, vou querer continuar aqui”, afirmou o técnico, reforçando o alinhamento com a diretoria.

Clube tenta manter espinha dorsal

O plano para a próxima temporada é manter a espinha dorsal construída neste ciclo e, ao contrário de 2025, buscar contratações mais pontuais, priorizando setores específicos. Além disso, a ideia é também recuperar peças importantes que tiveram participação limitada por lesões, caso de Lucas Evangelista e Paulinho, e acelerar o desenvolvimento de atletas que ainda não apresentaram todo o potencial esperado, como Facundo Torres e Sosa.