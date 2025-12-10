Novo CEO do Atlético rechaça contratações fora da realidade do clube: “Hoje não é possível”

Pedro Daniel foi apresentado nesta quarta-feira e falou sobre as finanças do Galo, além de abordar temas como a projeção para 2026 / Crédito: Jogada 10

O Atlético apresentou nesta quarta-feira (10), na Arena MRV, o novo CEO do clube. Pedro Daniel chega ao Galo em um momento financeiro complicado e à espera de um novo aporte para quitar dívidas e negociar a contratação de jogadores. O executivo adotou um discurso cauteloso sobre os temas que envolvem as finanças do Atlético. Ele não deu números exatos sobre a atual dívida do Alvinegro. O novo CEO adiantou que o clube tem recursos a entrar em caixa, mas não detalhou quais. No balanço do último ano, o dívida chegava a R$ 1,8 bilhão.

“A gente tem uma reunião hoje à tarde sobre isso. O ano ainda não acabou, existe a entrada de recursos que a gente está esperando. Eu não tenho esse número (dívida) no momento”. Pedro Daniel também não garantiu contratações “fora da realidade do clube” e fez uma comparação com Flamengo e Palmeiras. “Não adianta a gente criar uma expectativa de que vamos fazer contratações bilionárias. Espero voltar aqui e falar das grandes contratações internacionais que o Galo vai fazer, mas, hoje, não é possível”, disse o profissional, antes de completar: “Não necessariamente quem investe mais, investe melhor. A nossa realidade não é a que Palmeiras e Flamengo têm. Não adianta pensar que vai ter um nível de contratação no mesmo nível financeiro que Palmeiras e Flamengo. Isso é impossível. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer manter a competitividade, e aí está o desafio do Paulo Bracks, do Sampaoli, para que todos tenham conhecimento da realidade do clube para a gente ter um alinhamento de expectativa”.

Pedro Daniel prevê 2026 desafiador O novo CEO reiterou que o Galo teve uma temporada complicada e acredita que 2026 também será desafiador. “A gente teve um ano difícil. O próximo também é um ano desafiador. Em termos de estrutura de aporte, estamos discutindo todas as alternativas possíveis. (…) Como a gente consegue trabalhar essa estrutura de capital? Estamos trabalhando forte para que, nesse primeiro semestre, a gente consiga ajustar essa parte para o futebol ser o menos afetado possível. Ainda mais que agora temos um órgão regulador e que de fato as penalidades são bem sensíveis”. Pedro Daniel adiantou ainda que o Atlético priorizará a “eficiência” na gestão do clube. O profissional citou a boa relação entre Paulo Bracks, executivo de futebol, o técnico Jorge Sampaoli e o CIGA (Centro de Informação do Galo).

“Reformulação para fora sempre está ligado a desligamento. Não é isso. Tem muita situação de realocação. Sobre o departamento de futebol, o Paulo, com o Sampaoli, está tocando todo o planejamento do futebol. Estamos discutindo como integrar mais a base com o profissional. Acho que o grande mantra que temos aqui é eficiência. Estamos tendo agora uma visão muito mais de futuro. O Paulo está discutindo bastante com o CIGA, e está sendo feito um trabalho muito eficiente”, relatou o executivo: “Não vou falar em números porque ainda estamos discutindo. Vou ter isso até o fim da outra semana, uma visão mais clara. Estamos vendo como vamos fazer esse casamento de fluxos. Estamos fazendo toda essa reformulação pautado muito com o CIGA, integração no futebol, e temos que ser mais certeiros. Hoje, não temos um faturamento de dois, três bilhões (de reais)”. Quem é o novo CEO do Atlético? Pedro Daniel era diretor da Ernst & Young. O novo CEO passou por um processo de transição junto a Bruno Muzzi para assumir o cargo. O executivo é especialista em gestão esportiva, palestrante, professor e autor.