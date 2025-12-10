Morre, aos 75 anos, Manfrini, ex-Fluminense e Botafogo

Antônio Monfrini Neto, nome de batismo de Manfrini, nasceu em 23 de junho de 1950, no bairro da Mooca, em São Paulo. Iniciou sua carreira profissional na Ponte Preta, onde jogou entre 1967 e 1972. Em 1973, passou brevemente pelo Palmeiras.

Morreu na manhã desta quarta-feira (10), aos 75 anos, em São Paulo, o ex-jogador Manfrini, conhecido por sua passagem marcante por clubes como Ponte Preta, Fluminense e Botafogo. De acordo com informações da família, Manfrini, recentemente, enfrentou uma pneumonia. No início da semana, chegou a ser submetido a um procedimento cardíaco, mas não se recuperou.

No mesmo ano, porém, transferiu-se ao Fluminense, onde viveu seu auge. Logo de início foi artilheiro do Campeonato Carioca, com 13 gols, e ajudou o clube a conquistar o título estadual de 1973. Por causa de sua exibição de gala no Fla-Flu decisivo – vitória tricolor de 4 a 2 com dois gols seus -, debaixo de um verdadeiro temporal, ganhou o apelido de ‘Craque da Chuva’.

Em três temporadas em Laranjeiras, disputou 157 jogos e marcou 61 gols, consolidando-se como ídolo da torcida tricolor. Após o período vitorioso no Flu, ainda defendeu o Botafogo entre 1976 e 1979.

Nos anos seguintes, ainda defendeu outras equipes e encerrou a carreira profissional em 1981, pelo Juventus da Mooca — time do bairro onde nasceu.