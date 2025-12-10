Montoro e Barrera vão jogar a Copinha em 2026? Entenda a situação

Montoro e Barrera vão jogar a Copinha em 2026? Entenda a situaçãoBotafogo surpreendeu ao inscrever jogadores na competição de base
O Botafogo surpreendeu ao inscrever Álvaro Montoro, Jordan Barrera e mais dois jogadores do profissional na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2026. Contudo, o quarteto, que ainda conta com Kadir e Nathan Fernandes, não deve participar da Copinha, de acordo com o “ge”. Afinal, eles estão nos planos do técnico Davide Ancelotti e devem se reapresentar no dia 5 de janeiro.
Mas, então, por que o Botafogo inscreveu o quarteto na Copinha? Bom, é simples. O Alvinegro decidiu inscrever todos os jogadores na faixa de idade permitida pela competição para fortalecer o elenco com o máximo de força possível. Contudo, isso não significa que todos serão utilizados. Afinal, no próximo dia 1º, o clube enviará a lista final com os 30 inscritos.
Do quarteto, Montoro, Barrera e Kadir terminaram a temporada em alta e com a confiança do técnico Davide Ancelotti. Nathan Fernandes, por sua vez, sofreu com lesões em seu primeiro ano no Botafogo e não conseguiu ter sequência. Entretanto, ele goza da confiança da diretoria, que o mantém nos planos do time principal e acredita na evolução em 2026.
Em 2025, Montoro e Barrera disputaram outra competição de base em meio aos compromissos do Botafogo. Afinal, a dupla foi convocada para disputar a Copa do Mundo Sub-20. O argentino, no entanto, sofreu uma grave lesão na clavícula e ficou fora dos gramados por dois meses. O colombiano, por sua vez, se destacou e, depois disso, ganhou sequência no Glorioso.
