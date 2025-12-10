Montoro e Barrera vão jogar a Copinha em 2026? Entenda a situação

O Botafogo surpreendeu ao inscrever Álvaro Montoro, Jordan Barrera e mais dois jogadores do profissional na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2026. Contudo, o quarteto, que ainda conta com Kadir e Nathan Fernandes, não deve participar da Copinha, de acordo com o “ge”. Afinal, eles estão nos planos do técnico Davide Ancelotti e devem se reapresentar no dia 5 de janeiro.

Mas, então, por que o Botafogo inscreveu o quarteto na Copinha? Bom, é simples. O Alvinegro decidiu inscrever todos os jogadores na faixa de idade permitida pela competição para fortalecer o elenco com o máximo de força possível. Contudo, isso não significa que todos serão utilizados. Afinal, no próximo dia 1º, o clube enviará a lista final com os 30 inscritos.