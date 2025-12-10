Messi faz história e se torna o primeiro MVP consecutivo da MLS

Lionel Messi, de 38 anos, voltou a redesenhar os rumos do futebol nos Estados Unidos. Depois de liderar a fase regular, conquistar o título da MLS Cup e ser eleito o MVP da final, o astro do Inter Miami alcançou um feito inédito: tornou-se o primeiro jogador da história a vencer o prêmio de Melhor Jogador da MLS (MVP) em duas temporadas consecutivas. A marca chega 29 anos após o início da liga profissional norte-americana, reforçando o impacto extraordinário do argentino.

A MLS anunciou, nesta quarta-feira (10), que Messi recebeu o prêmio Landon Donovan MVP 2025, confirmando um domínio absoluto. Antes dele, apenas Preki havia sido eleito duas vezes (1997 e 2003), mas nunca em anos seguidos. Agora, Messi inaugura mais uma página da história da competição.