Martinelli volta a brilhar com a camisa do Arsenal na Champions

Brasileiro marca novamente, chega a cinco gols em cinco jogos e mantém o Arsenal com 100% de aproveitamento na fase de liga

Uma fase de liga da Champions perfeita para o Arsenal até o momento. Em seis jogos, seis vitórias. Nesta quarta-feira (10), a vítima da vez foi o Club Brugge, da Bélgica: 3×0. E quem, mais uma vez, ajudou a manter os 100% de aproveitamento foi o atacante Gabriel Martinelli, que fez o último gol. O brasileiro vive um momento muito especial na competição. Sempre que esteve em campo, deixou a sua marca.

Martinelli marcou nas partidas contra Athletic Bilbao, Olympiacos, Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Brugge. Só não balançou as redes do Slavia Praga porque estava machucado e não foi relacionado. Cinco gols nos cinco jogos que disputou, artilheiro da equipe na Champions. Só está atrás de Mbappé, do Real Madrid (9), Haaland, do Manchester City (6) e Osimhen, do Galatasaray (6).

Nesta quarta, atuando fora de casa, os Gunners saíram na frente aos 25 minutos de jogo, com o atacante inglês Madueke. O mesmo aumentaria a vantagem logo no início da etapa final. Até Martinelli fazer um daqueles gols que levam a sua assinatura, partindo do lado esquerdo do ataque para o meio, livrando-se de dois marcadores, acertando um chute de fora da área no ângulo oposto do goleiro.

“É mesmo um lance característico que tenho. Gosto de pegar essa bola aberta pela esquerda, partir para cima da marcação e arriscar o chute. Fui feliz mais uma vez. É mais uma vitória importante que conquistamos na Champions, ainda seguimos invictos e na busca por um objetivo maior. Nossa fase é muito boa, mas precisamos manter o foco, porque ainda não ganhamos nada”, disse após o jogo.

Próximo compromisso do Arsenal

Além da liderança geral da Champions, como única equipe que ainda não perdeu, os Gunners também lideram a Premier League, dois pontos à frente do Manchester City. No próximo sábado (13), inclusive, o time volta a campo para tentar manter ou aumentar essa diferença no Emirates Stadium, contra o lanterna Wolves.