Luciano fecha 2025 como principal referência ofensiva do São Paulo

Camisa 10 lidera participações em gols no ano, enquanto André Silva e Ferreira completam o pódio ofensivo tricolor
O São Paulo encerrou a temporada com Luciano sendo o jogador mais influente no setor ofensivo. Em um ano marcado por sua entrada definitiva no seleto grupo dos artilheiros históricos do clube, após anotar o centésimo gol com a camisa tricolor, o atacante terminou também como líder absoluto em participações diretas para gol.

Foram 24 contribuições no total, divididas entre 17 bolas na rede e sete assistências, números que o mantiveram como protagonista mesmo em momentos de oscilação coletiva. A regularidade do camisa 10 reforçou sua importância em mais uma temporada competitiva, na qual assumiu a responsabilidade no meio de um elenco desfalcado.

Afinal, Luciano viu seus companheiros de ataque se machucarem durante toda a temporada, enquanto o camisa 10 mantinha constância dentro de campo. Contudo, nem mesmo seus números positivos foram suficientes para ajudar o São Paulo em 2025.

Outros destaques ofensivos do São Paulo no ano

Logo atrás de Luciano aparece André Silva, que vinha em sua melhor fase desde a chegada ao Morumbi. O centroavante acumulou 18 participações, sendo 14 gols e quatro assistências, até sofrer uma lesão no joelho direito em agosto. O problema interrompeu seu melhor momento e o tirou do restante do calendário, deixando uma lacuna sentida pela comissão técnica.

O terceiro nome da lista é Ferreira. O atacante encerrou o ano com oito gols e cinco assistências, somando 13 participações. Apesar do número expressivo, o rendimento ficou abaixo da meta pessoal criada após o desafio público do ex-jogador Neto, que provocou o camisa 11 a alcançar a marca de dez gols na temporada. Objetivo não cumprido e que gerou certa frustração entre os torcedores.

Na sequência, três jogadores aparecem empatados com sete participações: Bobadilla, Oscar e Calleri.

Aliás, os números de 2025 também revelam um contraste em relação à temporada anterior. Afinal, em 2024, Lucas Moura havia sido o líder da equipe em participações, com 23 (14 gols e nove assistências), seguido de perto por Luciano, que somou 18 gols e mais três assistências.

