Juventus x Pafos: onde assistir, escalações e arbitragem

Os rivais estão com campanhas quase idênticas. Quem vencer se manterá dentro da zona de repescagem da Champions

Juventus e Pafos jogam nesta quarta-feira, 10/12, no Allianz Stadium, pela sexta rodada da fase de grupos da Champions League. Trata-se de um jogo decisivo para ambas as equipes, que estão muito próximas na tabela: ambos têm 6 pontos.

A Juventus ocupa o 23º lugar, enquanto o Pafos está logo atrás, em 24º, última posição entre os times que se classificariam para a repescagem (do 9º ao 24º lugar). Por isso, quem vencer se manterá bem na briga para seguir adiante na Champions. Vale lembrar que, pelo regulamento, após oito rodadas, os times do 1º ao 8º lugar avançam diretamente às oitavas de final, onde enfrentarão os vencedores do mata-mata da repescagem. Já os que terminarem do 25º ao 36º lugar serão automaticamente eliminados.

Onde assistir

O duelo entre Juventus x Pafos terá transmissão pelo HBO Max a parti das 17h (de Brasília).

Como chega a Juventus

O principal desfalque da Juventus está no ataque: Dušan Vlahovic se lesionou e está indisponível. Assim, o técnico Luciano Spalletti deve optar por Openda, Jonathan David ou, eventualmente, Yıldız jogando um pouco mais à frente. Porém, essa última opção é menos provável, já que o jogador rende melhor como articulador do ataque. Na defesa, Bremer vem se recuperando de uma lesão grave, mas como ainda não está 100%, no máximo estará no banco de reservas. Koopmeiners atuará improvisado na zaga.

Spalletti afirmou que o torcedor verá um time com muita pegada: