Jhon Jhon, do RB Bragantino, entra na mira do Zenit, da Rússia

Jhon Jhon, do RB Bragantino, entra na mira do Zenit, da RússiaRussos fizeram oferta pelo meia em setembro e preparam nova investida para tirar o jogador do Massa Bruta
O Zenit, da Rússia, voltou a colocar o nome de Jhon Jhon no topo de sua lista de reforços e promete reabrir negociações com o RB Bragantino na janela de janeiro. Mesmo após a negativa recebida em setembro, quando os russos formalizaram uma oferta de aproximadamente R$125 milhões, o clube de São Petersburgo não esfriou o interesse e dá sinais claros de que fará uma nova investida por valores próximos aos apresentados anteriormente.
Na primeira abordagem, o RB Bragantino rejeitou a proposta por considerar o meia-atacante peça estratégica no projeto esportivo. O Massa Bruta entende que Jhon Jhon ainda tem margem de evolução, além de exercer papel central dentro do elenco. Se a próxima oferta se aproximar dos números já colocados à mesa, há grande possibilidade de se tornar a maior venda da história do clube paulista.
O interesse persistente do Zenit também está alinhado a um movimento mais amplo. Afinal, a equipe conta com uma forte presença de brasileiros no elenco. Ao todo, são sete atletas do país no grupo russo, entre eles Gerson, Douglas Santos, Nino, Wendel, Luiz Henrique, Pedro e Gustavo Mantuan.
Formado no Palmeiras, Jhon Jhon vive a temporada mais produtiva de sua carreira, somando 10 gols e oito assistências em 43 partidas. Antes de chegar ao RB Bragantino, o meio-campista conquistou três títulos pelo Palmeiras, incluindo dois Paulistões e o Brasileirão de 2023. O clube alviverde, inclusive, mantém 20% dos direitos econômicos do jogador, o que torna qualquer negociação também relevante para os cofres palmeirenses.
