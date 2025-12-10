Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jhon Jhon, do RB Bragantino, entra na mira do Zenit, da Rússia

Jhon Jhon, do RB Bragantino, entra na mira do Zenit, da Rússia

Russos fizeram oferta pelo meia em setembro e preparam nova investida para tirar o jogador do Massa Bruta
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Zenit, da Rússia, voltou a colocar o nome de Jhon Jhon no topo de sua lista de reforços e promete reabrir negociações com o RB Bragantino na janela de janeiro. Mesmo após a negativa recebida em setembro, quando os russos formalizaram uma oferta de aproximadamente R$125 milhões, o clube de São Petersburgo não esfriou o interesse e dá sinais claros de que fará uma nova investida por valores próximos aos apresentados anteriormente.

Na primeira abordagem, o RB Bragantino rejeitou a proposta por considerar o meia-atacante peça estratégica no projeto esportivo. O Massa Bruta entende que Jhon Jhon ainda tem margem de evolução, além de exercer papel central dentro do elenco. Se a próxima oferta se aproximar dos números já colocados à mesa, há grande possibilidade de se tornar a maior venda da história do clube paulista.

O interesse persistente do Zenit também está alinhado a um movimento mais amplo. Afinal, a equipe conta com uma forte presença de brasileiros no elenco. Ao todo, são sete atletas do país no grupo russo, entre eles Gerson, Douglas Santos, Nino, Wendel, Luiz Henrique, Pedro e Gustavo Mantuan.

Formado no Palmeiras, Jhon Jhon vive a temporada mais produtiva de sua carreira, somando 10 gols e oito assistências em 43 partidas. Antes de chegar ao RB Bragantino, o meio-campista conquistou três títulos pelo Palmeiras, incluindo dois Paulistões e o Brasileirão de 2023. O clube alviverde, inclusive, mantém 20% dos direitos econômicos do jogador, o que torna qualquer negociação também relevante para os cofres palmeirenses.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar