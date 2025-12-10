Jhon Jhon, do RB Bragantino, entra na mira do Zenit, da Rússia

O Zenit, da Rússia, voltou a colocar o nome de Jhon Jhon no topo de sua lista de reforços e promete reabrir negociações com o RB Bragantino na janela de janeiro. Mesmo após a negativa recebida em setembro, quando os russos formalizaram uma oferta de aproximadamente R$125 milhões, o clube de São Petersburgo não esfriou o interesse e dá sinais claros de que fará uma nova investida por valores próximos aos apresentados anteriormente.

Na primeira abordagem, o RB Bragantino rejeitou a proposta por considerar o meia-atacante peça estratégica no projeto esportivo. O Massa Bruta entende que Jhon Jhon ainda tem margem de evolução, além de exercer papel central dentro do elenco. Se a próxima oferta se aproximar dos números já colocados à mesa, há grande possibilidade de se tornar a maior venda da história do clube paulista.