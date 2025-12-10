Internacional paga dívida, e Fifa retira transfer ban

Colorado consegue liberação da Fifa depois de extinguir débito por jogador que o clube não revela a identidade / Crédito: Jogada 10

O Internacional tomou conhecimento que recebeu transfer ban como uma punição da Fifa por atraso em pagamento de acordos pela contratação de jogadores. O Colorado apenas informou que a sanção ocorreu devido a um jogador em específico, mas não revelou a identidade. Os gaúchos conseguiram reverter o cenário adverso, que os impedia de negociar por reforços para a próxima temporada. Afinal, quitou a dívida e teve a liberação da entidade máxima do futebol. Com a notificação da Fifa que citava a penalização, Inter passou a integrar, na última terça-feira (09), uma lista com outros dois clubes grandes – Corinthians e Grêmio – que têm a proibição de inscrever novos jogadores. A sanção ocorre quando se cria uma dívida pelo atraso de pagamentos envolvendo uma transferência. A reversão da situação incômoda é possível apenas com a quitação da dívida junto ao clube credor e comprovar à entidade máxima do futebol que houve o acerto.

Posteriormente, o Internacional sinalizou que houve a normalização do caso por meio de nota. “O transfer ban aplicado pela Fifa foi oficialmente levantado após a conclusão do trâmite processual. O pagamento já havia sido realizado e o processo foi devidamente regularizado”, indicou o Colorado. Internacional começa a promover mudanças estruturais Uma transformação no departamento de futebol do Colorado teve início, na última terça-feira (09), após uma desgastante temporada em 2025. A equipe, afinal, flertou com a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro até as rodadas finais. Por isso, a diretoria optou por mudar as peças-chave do comando. O clube comunicou oficialmente, durante a noite, os desligamentos do diretor esportivo Andrés D’Alessandro e do executivo André Mazzuco.