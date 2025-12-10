Goleiro do Santos troca camisas com jogador da NBA

Goleiro do Santos troca camisas com jogador da NBAGabriel Brazão compareceu ao jogo do Orlando Magic e deu uma camisa do Peixe ao armador Jalen Suggs
De férias após o final da temporada, o goleiro Gabriel Brazão aproveitou para curtir um outro esporte em terras norte-americanas. Na noite da última terça-feira (09), o jogador do Santos compareceu à partida do Orlando Magic contra o Miami Heat, no Kia Center. Na ocasião, o arqueiro aproveitou para trocar camisas com o armador Jalen Suggs.
Brazão está viajando com sua esposa pela Flórida e deu sorte ao Magic. O Orlando venceu o duelo da Flórida por 117 a 108 e garantiu vaga na semifinal da NBA Cup, uma copa organizada pela liga durante a temporada. O goleiro foi recebido pelo clube com camisa, fotos e vídeos. A franquia possui uma boa relação com o Brasil, sendo a única da liga com uma conta oficial em português.
