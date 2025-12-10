Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Goleiro do Santos troca camisas com jogador da NBA

Goleiro do Santos troca camisas com jogador da NBA

Gabriel Brazão compareceu ao jogo do Orlando Magic e deu uma camisa do Peixe ao armador Jalen Suggs
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

De férias após o final da temporada, o goleiro Gabriel Brazão aproveitou para curtir um outro esporte em terras norte-americanas. Na noite da última terça-feira (09), o jogador do Santos compareceu à partida do Orlando Magic contra o Miami Heat, no Kia Center. Na ocasião, o arqueiro aproveitou para trocar camisas com o armador Jalen Suggs.

Brazão está viajando com sua esposa pela Flórida e deu sorte ao Magic. O Orlando venceu o duelo da Flórida por 117 a 108 e garantiu vaga na semifinal da NBA Cup, uma copa organizada pela liga durante a temporada. O goleiro foi recebido pelo clube com camisa, fotos e vídeos. A franquia possui uma boa relação com o Brasil, sendo a única da liga com uma conta oficial em português.

 

 

Um post compartilhado por Orlando Magic

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

nba Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar