Fluminense aposta na “mística” do Maracanã por título da Copa do Brasil

Tricolor pode disputar três dos últimos quatro jogos da competição dentro de casa
Há dois anos, o Fluminense teve a oportunidade de decidir a Libertadores dentro do Maracanã. Agora, o Tricolor das Laranjeiras vê a chance de disputar o título da Copa do Brasil também dentro de casa. Assim, o Time de Guerreiros aposta no desempenho praticamente imbatível no estádio para tentar conquistar o bicampeonato da competição nacional e aumentar o legado de uma geração vitoriosa.

No Brasileirão, o Fluminense teve a segunda melhor campanha como mandante com 46 pontos conquistados — apenas um a menos do que o Flamengo, dono da melhor campanha, com 47. Dessa forma, foram 19 jogos, 15 vitórias, um empate e três derrotas. Desde a chegada do técnico Luis Zubeldía, por exemplo, foram nove jogos com mando de campo… e nove vitórias. Sim, 100% de aproveitamento.

O Fluminense perdeu apenas uma vez dentro do Maracanã sob o comando de Luis Zubeldía. E foi justamente para o Vasco, adversário da semifinal da Copa do Brasil. Contudo, na ocasião o Fluminense era visitante. Afinal, um acordo celebrado entre os clubes determinou que os clássicos seriam disputado no estádio, com torcida mista. A decisão, aliás, incluiu a Copa do Brasil.

Em 2023, quando o Fluminense se classificou para o mata-mata da Libertadores, o presidente Mário Bittencourt lembrou: “Restam sete jogos para conquistarmos o título, sendo quatro no Maracanã”. Dessa vez, a conta é semelhante. Restam quatro jogos para o Fluminense buscar o bicampeonato da Copa do Brasil, sendo três no Maracanã. Incluindo o jogo da volta da final.

