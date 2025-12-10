Fluminense aposta na “mística” do Maracanã por título da Copa do Brasil

Há dois anos, o Fluminense teve a oportunidade de decidir a Libertadores dentro do Maracanã. Agora, o Tricolor das Laranjeiras vê a chance de disputar o título da Copa do Brasil também dentro de casa. Assim, o Time de Guerreiros aposta no desempenho praticamente imbatível no estádio para tentar conquistar o bicampeonato da competição nacional e aumentar o legado de uma geração vitoriosa.

No Brasileirão, o Fluminense teve a segunda melhor campanha como mandante com 46 pontos conquistados — apenas um a menos do que o Flamengo, dono da melhor campanha, com 47. Dessa forma, foram 19 jogos, 15 vitórias, um empate e três derrotas. Desde a chegada do técnico Luis Zubeldía, por exemplo, foram nove jogos com mando de campo… e nove vitórias. Sim, 100% de aproveitamento.