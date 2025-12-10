Fluminense aposta na “mística” do Maracanã por título da Copa do Brasil

Fluminense aposta na “mística” do Maracanã por título da Copa do BrasilTricolor pode disputar três dos últimos quatro jogos da competição dentro de casa
Há dois anos, o Fluminense teve a oportunidade de decidir a Libertadores dentro do Maracanã. Agora, o Tricolor das Laranjeiras vê a chance de disputar o título da Copa do Brasil também dentro de casa. Assim, o Time de Guerreiros aposta no desempenho praticamente imbatível no estádio para tentar conquistar o bicampeonato da competição nacional e aumentar o legado de uma geração vitoriosa.
No Brasileirão, o Fluminense teve a segunda melhor campanha como mandante com 46 pontos conquistados — apenas um a menos do que o Flamengo, dono da melhor campanha, com 47. Dessa forma, foram 19 jogos, 15 vitórias, um empate e três derrotas. Desde a chegada do técnico Luis Zubeldía, por exemplo, foram nove jogos com mando de campo… e nove vitórias. Sim, 100% de aproveitamento.
O Fluminense perdeu apenas uma vez dentro do Maracanã sob o comando de Luis Zubeldía. E foi justamente para o Vasco, adversário da semifinal da Copa do Brasil. Contudo, na ocasião o Fluminense era visitante. Afinal, um acordo celebrado entre os clubes determinou que os clássicos seriam disputado no estádio, com torcida mista. A decisão, aliás, incluiu a Copa do Brasil.
Em 2023, quando o Fluminense se classificou para o mata-mata da Libertadores, o presidente Mário Bittencourt lembrou: “Restam sete jogos para conquistarmos o título, sendo quatro no Maracanã”. Dessa vez, a conta é semelhante. Restam quatro jogos para o Fluminense buscar o bicampeonato da Copa do Brasil, sendo três no Maracanã. Incluindo o jogo da volta da final.
