Flamengo bate o Cruz Azul, conquista o Derby das Américas e está na semi do Intercontinental

Flamengo bate o Cruz Azul, conquista o Derby das Américas e está na semi do IntercontinentalCom dois gols de de Arrascaeta, Rubro-Negro faz 2 a 1 e se garante na semifinal contra o Pyramids (EGI); jogo é no sábado (13/12)
Mesmo sem jogar um grande futebol, o Flamengo conquistou o Derby das Américas e, de quebra, se garantiu na semifinal do Intercontinental 2025. Foi nesta quarta-feira (10/12), quando fez 2 a 1 no Cruz Azul (MEX), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. De Arrascaeta, como sempre, foi o craque do Mengão, anotando os dois gols, sendo um em cada tempo. Agora, o Rubro-Negro encara o Pyramids (EGI) em seu novo compromisso. Será no sábado (13/12), também às 14h (de Brasília), valendo o troféu da Copa Challenger e, claro, vaga na grande decisão contra o PSG (FRA).
Primeiro tempo
Com um estilo de toque de bola e saída desde a própria área, o Cruz Azul passou o começo do jogo com muita posse. Não à toa, criou a primeira boa chance, aos 12′, com Rotondi, que recebeu em ótima condição de finalizar, mas errou o alvo. Na sequência, o zagueiro Piovi deu um presentaço para o Flamengo: tentou sair jogando dentro da área, errando o passe e provando do próprio veneno. Afinal, Arrascaeta recebeu quase da marca do pênalti, driblou o goleiro Portillo e abriu o marcador, aos 14′. Um dos gols mais fáceis da carreira do artilheiro do Fla na temporada.
Rotondi, desta vez de fora da área, levou ainda mais perigo em chute forte. Bruno Henrique também assustou, após receber enfiada de Varela, cortar o zagueiro e bater. No entanto, Piovi o travou na hora certa, mandando para escanteio. Aos 41′, um susto. Boa jogada pela esquerda, Rotondi cruzou, e Fernández cabeceou no ângulo de Rossi. No entanto, o ponta do Cruz Azul estava impedido na origem da jogada – impedimento bem marcado. No lance seguinte, não deu para o Mengão. A zaga se confundiu toda na hora de afastar a bola, e Carrascal chutou de qualquer jeito para cima. Sánchez, completamente livre da meia-lua, acertou um sem pulo de primeira sem a menor chance para Rossi: golaço e 1 a 1 ao intervalo.
Segundo tempo
O Cruz Azul voltou com tudo na etapa final, apesar da entrada de Gonzalo Plata na vaga do apagado Samuel Lino. Dessa forma, criou sua primeira oportunidade logo com menos de um minuto. Rivero deixou Fernández na cara do gol, mas o centroavante parou em boa defesa de Rossi. Em contra-ataque rápido, Bruno Henrique respondeu, aos 4′, finalizando de fora da área para a simples defesa de Portillo.
O Flamengo, então, passou a ter maior posse de bola, controlando melhor as ações. Plata, que entrou bem, tentou um lindo chute de esquerda, errando o alvo por muito pouco e tirando o “uh” do torcedor presente no Ahmad bin Ali. Não faria falta, já que Arrascaeta marcaria mais um. Com o Cruz Azul cansado, o Mengão achou espaços. O craque recebeu na área, tentou o passe, foi travado, mas tocou de esquerda por cima. Se os centímetros fizeram falta na finalização de Plata, desta vez foram amigos. Afinal, a bola entrou por muito pouco, com o árbitro dando gol na hora por conta da tecnologia de “gol/não gol” em seu relógio, aos 25′. O time mexicano, desesperado pelo gol de empate, pressionou e até fez Rossi trabalhar, mas a vaga era mesmo do Mais Querido, em busca de seu segundo Intercontinental.
Próximos passos de Cruz Azul e Flamengo
O Cruz Azul só volta a campo em fevereiro, quando estreia na Concacaf Champions Cup. O time larga direto da fase de 1/16 avos, onde encara o Vancouver (CAN) em jogos de ida e volta. As partidas ocorrem nos dias 3 e 26 do segundo mês de 2026. O Rubro-Negro, por sua vez, já começa a se preparar para a semifinal do Intercontinental, que vale a Copa Challenger, além de vaga na final da competição contra o PSG (FRA). Este jogo será no sábado (13/12) contra o Pyramids, também no Ahmad bin Ali.
CRUZ AZUL 1 x 2 FLAMENGO
Copa Intercontinental 2025 – Derby das Américas (quartas de final)
Data-Hora: 10/12/2025, quarta-feira, 14h (de Brasília)
Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan (QAT)
Público presente: 7.108 presentes
Gols: Arrascaeta, 14’/1ºT (0-1); Sánchez, 43’/1ºT (1-1); Arrascaeta, 25’/2ºT (1-2)
CRUZ AZUL: Gudiño Portillo; Ditta, Lira e Piovi; Sánchez (Sepúlveda, 41’/2ºT), Márquez (Faravelli, 35’/2ºT), Rodríguez e Rotondi (Bogusz, 41’/2ºT); Paradela (Luca Romero, 25’/2ºT), Rivero (Campos, 35’/2ºT) e Fernández. Técnico: Nicolás Larcamón
FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (Nicolás De la Cruz, 35’/2ºT), Pulgar (Saúl Ñíguez, 41’/2ºT) e de Arrascaeta (Luiz Araújo, 35’/2ºT) ; Carrascal (Everton Cebolinha, 21’/2ºT), Samuel Lino (Plata, intervalo) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís
Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)
Assistentes: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvist (SUE)
VAR: Fedayi San (SUI)
Cartões Amarelos: Ditta, Piovi (CRU); Jorginho, Alex Sandro, Everton Cebolinha, De la Cruz (FLA)