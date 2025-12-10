Fábio Pizzamiglio é reeleito presidente do Juventude

Fábio Pizzamiglio é reeleito presidente do JuventudeMandatário seguirá no cargo até 2027 e terá missão de recolocar o time gaúcho na Série A do Brasileirão
Nem mesmo o rebaixamento na Série A do Brasileirão impediu a vitória de Fábio Pizzamiglio nas eleições do Juventude. Dessa forma, o mandatário foi reeleito e seguirá no cargo até 2027. Ele aposta em controle financeiro, profissionalização e evolução estrutural para recolocar o clube gaúcho na elite do futebol brasileiro.
O Conselho Deliberativo do Juventude confirmou, por aclamação, a reeleição de Fábio Pizzamiglio para comandar o clube no biênio 2026/27. Presidente desde o fim de 2022, o dirigente, que já havia sido eleito para o ciclo 2024/25, inicia agora seu segundo mandato consecutivo. Dessa forma, ele está respaldado pelo desempenho administrativo que transformou o Verdão em referência nacional.
Em 2024, o Juventude registrou superávit de R$ 34,2 milhões e receita recorde de R$ 131 milhões, sem depender de venda de atletas. Assim, a dívida reduziu para R$ 12 milhões, o que significou uma queda de 69% em somente um ano. Em 2025, a diretoria do Juventude prevê fechamento com novo superávit, o que deverá reduzir ainda mais a dívida remanescente.
A diretoria terá uma nova composição para o próximo biênio. Assim, ela contará com pilares estratégicos e incorpora reforços técnicos para a próxima fase do projeto. Portanto, Luis Carlos Bianchi assume a vice-presidência de futebol, enquanto Leonardo Tonietto passa a comandar a área financeira, antes administrada por Paulo Stumpf, que permanece como 1º vice-presidente.
