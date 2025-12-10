Fábio Pizzamiglio é reeleito presidente do Juventude

Mandatário seguirá no cargo até 2027 e terá missão de recolocar o time gaúcho na Série A do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Nem mesmo o rebaixamento na Série A do Brasileirão impediu a vitória de Fábio Pizzamiglio nas eleições do Juventude. Dessa forma, o mandatário foi reeleito e seguirá no cargo até 2027. Ele aposta em controle financeiro, profissionalização e evolução estrutural para recolocar o clube gaúcho na elite do futebol brasileiro. O Conselho Deliberativo do Juventude confirmou, por aclamação, a reeleição de Fábio Pizzamiglio para comandar o clube no biênio 2026/27. Presidente desde o fim de 2022, o dirigente, que já havia sido eleito para o ciclo 2024/25, inicia agora seu segundo mandato consecutivo. Dessa forma, ele está respaldado pelo desempenho administrativo que transformou o Verdão em referência nacional.