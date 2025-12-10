Ex-jogador da Seleção Brasileira viraliza ao brincar com Ancelotti

Técnico da equipe nacional e ex-jogador se encontram em evento da CBF. Italiano interage com réplica da taça da Copa do Mundo / Crédito: Jogada 10

O ex-jogador Denilson, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, encontrou Carlo Ancelotti, atual treinador do time canarinho, em um evento da CBF. Em uma situação em frente às câmeras, houve um momento de descontração entre o ex-atacante e o comandante italiano envolvendo a Copa do Mundo de 2026 que viralizou nas redes sociais. Durante a conversa, pela proximidade com o Mundial, o agora também apresentador do SporTV mostrou uma réplica da taça do principal torneio de seleções. Exatamente para relembrar a conquista mais ilustre da sua carreira, o quinto título da Seleção Brasileira em Copas do Mundo, na edição de 2002, que teve Coreia do Sul e Japão como sedes. Em clima de brincadeira, Denilson deixou a réplica perto de Ancelotti. A justificativa da sua atitude foi porque gostaria que o comandante sentisse o “aroma” do troféu. O ex-jogador chegou a entregar o item ao treinador italiano e pediu que ele tentasse sentir a emoção e se acostumar com o momento.

O ilustre técnico levou a situação na esportiva e questionou se a versão tinha o mesmo peso da original. Em seguida, o ex-atacante indicou que era perto disso. Já na parte final do diálogo, Ancelotti, novamente em tom de descontração, perguntou se Denilson tinha também uma réplica da taça em sua casa. O apresentador respondeu positivamente e ressaltou que em breve o comandante italiano também terá chance de ser dono de uma. No caso, em referência que o treinador conduzirá a Seleção Brasileira a sua sexta conquista da Copa do Mundo no ano que vem. Treinador considera grupo difícil na Copa do Mundo para a Seleção Brasileira O técnico Carlo Ancelotti avaliou o grupo do Brasil como difícil após sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, realizado nos Estados Unidos, na última sexta-feira (5). A Seleção Brasileira, afinal, caiu na chave C, que conta com Marrocos, Escócia e Haiti.