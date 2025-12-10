Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diretor do Botafogo reforça confiança em trabalho de Davide Ancelotti

Diretor do Botafogo reforça confiança em trabalho de Davide Ancelotti

Alessandro Brito: "Conversamos diariamente sobre o clube, e o próprio John (Textor) também tem uma relação muito boa com ele"
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Diretor de gestão esportiva e head de scout do Botafogo, Alessandro Brito confia no trabalho de Davide Ancelotti para próxima temporada. Além disso, o dirigente comentou os desafios pelo clube na temporada. Ele destacou a relação próxima com o treinador e ressaltou o perfil que chamou atenção da SAF.

“Temos uma relação muito próxima com ele, tanto eu como Léo (Coelho). Conversamos diariamente sobre o clube, e o próprio John (Textor) também tem uma relação muito boa com ele. Isso facilita. Davide é uma pessoa excepcional. É o primeiro trabalho dele como treinador, mas o fato que nos chamou atenção e por isso o trouxemos, é a experiência que ele tem em vestiário, de grandes jogos. Tem no seu perfil trabalhar com jovens, ele gosta disso, sempre pergunta da base. E o clube busca esse perfil de profissionais e atletas, essa busca pelo Davide de ser um treinador com potencial chama atenção”, afirmou Brito à ESPN.

Alessandro Brito, aliás, também comentou sobre as lesões durante o ano, o que dificultou a regularidade do time no Campoenato Brasileiro.

“É dar tempo ao tempo (sobre lesões). Ele demonstrou nas últimas partidas o quanto o trabalho vem evoluindo. Esse ano, até pelo calendário, tivemos um ano muito difícil. Equipes que não foram ao Mundial de Clubes tiveram uma pausa no meio do ano e nós não tivemos isso. Acabamos sofrendo muito com lesões, que pararam atletas por quatro a seis semanas, alguns até oito semanas, isso também não foi um ponto facilitador para o Davide”, completou.

Campanha de Davide Ancelotti

Ao todo, Davide Ancelotti comandou o Glorioso por 32 jogos, com 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Foram 48 gols a favor e 35 dos adversários. Além disso, o Alvinegro emplacou uma sequência de 10 jogos sem perder. Afinal, foram cinco vitórias e cinco empates.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar