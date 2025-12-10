Diretor do Botafogo reforça confiança em trabalho de Davide Ancelotti

Diretor do Botafogo reforça confiança em trabalho de Davide AncelottiAlessandro Brito: "Conversamos diariamente sobre o clube, e o próprio John (Textor) também tem uma relação muito boa com ele"
Diretor de gestão esportiva e head de scout do Botafogo, Alessandro Brito confia no trabalho de Davide Ancelotti para próxima temporada. Além disso, o dirigente comentou os desafios pelo clube na temporada. Ele destacou a relação próxima com o treinador e ressaltou o perfil que chamou atenção da SAF.
“Temos uma relação muito próxima com ele, tanto eu como Léo (Coelho). Conversamos diariamente sobre o clube, e o próprio John (Textor) também tem uma relação muito boa com ele. Isso facilita. Davide é uma pessoa excepcional. É o primeiro trabalho dele como treinador, mas o fato que nos chamou atenção e por isso o trouxemos, é a experiência que ele tem em vestiário, de grandes jogos. Tem no seu perfil trabalhar com jovens, ele gosta disso, sempre pergunta da base. E o clube busca esse perfil de profissionais e atletas, essa busca pelo Davide de ser um treinador com potencial chama atenção”, afirmou Brito à ESPN.
Alessandro Brito, aliás, também comentou sobre as lesões durante o ano, o que dificultou a regularidade do time no Campoenato Brasileiro.
“É dar tempo ao tempo (sobre lesões). Ele demonstrou nas últimas partidas o quanto o trabalho vem evoluindo. Esse ano, até pelo calendário, tivemos um ano muito difícil. Equipes que não foram ao Mundial de Clubes tiveram uma pausa no meio do ano e nós não tivemos isso. Acabamos sofrendo muito com lesões, que pararam atletas por quatro a seis semanas, alguns até oito semanas, isso também não foi um ponto facilitador para o Davide”, completou.
Campanha de Davide Ancelotti
Ao todo, Davide Ancelotti comandou o Glorioso por 32 jogos, com 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Foram 48 gols a favor e 35 dos adversários. Além disso, o Alvinegro emplacou uma sequência de 10 jogos sem perder. Afinal, foram cinco vitórias e cinco empates.