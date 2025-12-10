Diretor do Botafogo reforça confiança em trabalho de Davide Ancelotti

Alessandro Brito: "Conversamos diariamente sobre o clube, e o próprio John (Textor) também tem uma relação muito boa com ele" / Crédito: Jogada 10

Diretor de gestão esportiva e head de scout do Botafogo, Alessandro Brito confia no trabalho de Davide Ancelotti para próxima temporada. Além disso, o dirigente comentou os desafios pelo clube na temporada. Ele destacou a relação próxima com o treinador e ressaltou o perfil que chamou atenção da SAF. “Temos uma relação muito próxima com ele, tanto eu como Léo (Coelho). Conversamos diariamente sobre o clube, e o próprio John (Textor) também tem uma relação muito boa com ele. Isso facilita. Davide é uma pessoa excepcional. É o primeiro trabalho dele como treinador, mas o fato que nos chamou atenção e por isso o trouxemos, é a experiência que ele tem em vestiário, de grandes jogos. Tem no seu perfil trabalhar com jovens, ele gosta disso, sempre pergunta da base. E o clube busca esse perfil de profissionais e atletas, essa busca pelo Davide de ser um treinador com potencial chama atenção”, afirmou Brito à ESPN.