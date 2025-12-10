Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diante do Flamengo, Pyramids ‘estreia’ contra times da América Latina

Diante do Flamengo, Pyramids ‘estreia’ contra times da América Latina

Clube egípcio existe, com o atual nome, apenas há sete anos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

No próximo sábado (13), o direito de enfrentar o Paris Saint-Germain, na final da Copa Intercontinental, será decidido no embate entre Pyramids FC e Flamengo. O embate em questão acontece às 14h (de Brasília) no Al Rayyan Stadium, em Doha, no Qatar.

Além da importância para a competição em si, o jogo tem caráter histórico por significar a primeira partida do clube egípico contra qualquer oponente da América Latina. Algo que se explica, em muito, pela precocidade que o clube atingiu tal importância no cenário futebolístico.

Hoje conhecido como Pyramids FC, a entidade surgiu no ano de 2008 com o nome de Al Assiouty Sport. O motivo era ser sediado na cidade de Assiute, distante pouco menos de 400 quilômetros da capital, Cairo.

Entretanto, em 2018, o já conselheiro da Corte Real do Reino da Arábia Saudita, Turki Al-Sheikh, adquiriu o então clube interiorano e o transformou em um capitalino, modificando sua sede para Cairo. Além disso, também transformou a identidade visual do projeto, fazendo surgir o Pyramids FC, e fez uma considerável injeção financeira que alçou a equipe em disputas nacionais e também continentais.

Para se ter uma ideia, apesar de ainda não ter conquistado um troféu do Campeonato Egípcio, ele faturou a Copa do Egito, em 2023/2024, e ficou entre os três primeiros colocados da principal competição nacional nos últimos sete anos. Ou seja, justamente desde o início da transformação de realidade do, agora, próximo adversário flamenguista.

Time reserva e goleada

Enquanto o Flamengo chega para a semifinal do Intercontinental após vitória diante do Cruz Azul, por 2 a 1, o último compromisso do Pyramids teve curso bem distinto.

Isso porque, poupando diversos jogadores, o time de Cairo sofreu uma dura goleada de 6 a 1 para o Bank Al Ahly, na Copa da Liga do Egito. A saber, o compromisso foi válido pela primeira rodada do Grupo B onde também estão El-Gouna, Ismaily, Modern Sport, Petrojet e Wadi Degla.


Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar