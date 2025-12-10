De volta ao Catar, Flamengo quer redenção após vice de 2019

Rubro-Negro chegou à final do Mundial de seis anos atrás contra o Liverpool, mas perdeu por 1 a 0, em Doha / Crédito: Jogada 10

O Flamengo está de volta ao Catar após seis temporadas. E, desta vez, buscará um resultado diferente do que ocorreu em 2019. Afinal, naquela ocasião, a equipe treinada por Jorge Jesus se viu na decisão contra o forte time do Liverpool – campeão da Liga dos Campeões -, mas sucumbiu e perdeu por 1 a 0. Agora, novamente vencedor da Libertadores, o Rubro-Negro chega com um elenco ainda mais encorpado ao país que sediou a última Copa do Mundo, em 2022. Relembre com o Jogada10, então, a campanha do Fla naquele Mundial e como o Mais Querido pode sair com um resultado diferente em 2025.

Na ocasião, o Mundial de Clubes era um pouco diferente. Afinal, ainda não havia sido criada a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que, atualmente, é o primeiro nível dos embates mundiais entre clubes. Este novo torneio, inaugurado em 2025 com a participação do Flamengo, inclusive, será a cada quatro anos. Assim, a Fifa determinou novo nome para o torneio de fim de todas as temporadas: Intercontinental, surgindo em 2024 com a participação do Botafogo. O Real Madrid foi o campeão sobre o Pachuca (MEX), clube que eliminou o Glorioso nas quartas de final. Lá em 2019, o torneio (chamado Mundial de Clubes Fifa) ainda conferia peso de principal do mundo. E o Flamengo, campeão da Libertadores do citado ano, chegou direto na semifinal da competição, passando de virada pelo Al-Hilal (SAU) por 3 a 1. O Liverpool também estreou na semi, virando sobre o Monterrey (MEX) por 2 a 1.

Liverpool x Flamengo fizeram grande jogo em Doha Dessa forma, na grande final, os times chegaram com alta expectativa, realizando um excelente jogo. Foi no dia 21 de dezembro, no Khalifa International Stadium, em Doha, capital do Catar. Ainda que tenha finalizado 15 vezes, sendo três no gol, e somado mais posse (52,7% a 47,3%) e mais escanteios (7 a 5), o Flamengo não conseguiu superar a forte defesa do time da terra dos Beatles. Assim, o jogo foi para a prorrogação, com o épico ataque formado por Salah, Firmino e Mané funcionando. Não à toa, aos 8′ do primeiro tempo extra, Firmino fez o gol único do duelo. Henderson fez lindo lançamento para Mané, que girou e tocou para o brasileiro. O camisa 9, por sua vez, se livrou de Diego Alves e chutou praticamente para o gol vazio, sacramentando o primeiro título mundial do Liverpool e o vice rubro-negro. Agora, em 2025, o Flamengo chega com um elenco mais completo e com a moral lá em cima. Afinal, venceu a Libertadores e o Brasileirão (repetindo 2019) e enfrenta o Cruz Azul (MEX) nas quartas de final, já nesta quarta-feira (10/12), às 14h (de Brasília), em Al-Rayyan, também no Catar. Depois, caso avance, encara o Pyramids (EGI) na semifinal. Por fim, caso elimine os egípcios, enfrentará ninguém menos que o PSG (FRA), atual campeão da Champions League. Será que dará para o Mengão levar mais um Intercontinental de volta para a Gávea, a exemplo de 1981?