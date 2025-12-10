Davide Ancelotti supera turbulências e termina ano em alta no Botafogo

Somente os números, Davide Ancelotti consegue se sobressair. Porém, a postura em alguns jogos foi um dos problemas do treinador. Além disso, ele encarou desfalques, oscilações e dificuldade para encontrar uma espinha dorsal de equipe. Um exemplo disso foi no empate com o Mirassol por 3 a 3, no Nilton Santos. Após o apito final, os torcedores presentes pediram a demissão do treinador e gritaram “time sem vergonha”.

Davide Ancelotti chegou ao Botafogo em julho de 2025 com esperança de novos caminhos após passagem frustrante de Renato Paiva. No entanto, os torcedores alvinegros também ficaram com pulga atrás da orelha por ser a primeira experiência do italiano como treinador em sua carreira. Desta maneira, passou por oscilações e questionamentos ao longo de sua trajetória, porém terminou a temporada em alta no clube de General Severiano. Ele, assim, ganhou a confiança para próxima temporada mesmo em uma temporada bem diferente de 2024.

Com relação ao clássicos, Ancelotti teve um aproveitamento bem abaixo. Em cinco jogos, o treinador teve uma vitória, dois empates e duas derrotas. Os placares iguais foram diante do Vasco e culminou na eliminação na Copa do Brasil. Além disso, o Glorioso caiu nas oitavas de final da Libertadores para LDU.

Reta final positiva de Davide Ancelotti

Ao todo, Davide Ancelotti comandou o Glorioso por 32 jogos, com 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Foram 48 gols a favor e 35 dos adversários. Além disso, o Alvinegro emplacou uma sequência de 10 jogos sem perder. Foram cinco vitórias e cinco empates. O bom momento, aliás, ocorreu em meio a lesões de jogadores importantes.

“Tivemos as dificuldades até o final, mas mantivemos um ambiente de trabalho bom, de respeito, então isso para mim é muito importante. Agradecer a todos, a todos os jogadores, a todo o staff, e acabamos com uma sequência boa. Acho que pode nos mostrar o que podemos fazer no próximo ano, acho que vamos melhorar, temos todas as possibilidades para melhorar”, discursou Davide Ancelotti.

Davide tem contrato em vigor até o próximo ano. Mas, internamente, a diretoria ainda não bateu o martelo se vai continuar com o treinador. Inclusive, há o acordo de ele ser liberado para compor a comissão técnica da seleção brasileira ao lado do seu pai, Carlo Ancelotti. No entanto, ele já afirmou que não tem contrato com a CBF.