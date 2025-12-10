Cruzeiro x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Este é o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. No Mineirão lotado, a Raposa tenta abrir vantagem sobre o Timão.

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 10/12, na primeira partida do mata-mata da semifinal da Copa do Brasil. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Mineirão. A Raposa chega para este duelo após terminar o Brasileirão em terceiro lugar, com o moral elevado. Já o Timão encerrou o torneio de pontos corridos na 13ª posição e não atravessa boa fase, mas aposta todas as fichas na competição de mata-mata. O jogo de volta está marcado para o próximo domingo (14/12), na Neo Química Arena. Quem vencer este confronto enfrentará Fluminense ou Vasco na final.

