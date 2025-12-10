Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro tem pendurados de peso na Copa do Brasil

Trio ficará fora do jogo da volta da semifinal caso levem terceiro amarelo nesta quarta-feira (10/12), contra o Corinthians; saiba os nomes
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ao entrar em campo nesta quarta-feira (10/12) para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, pela semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro precisará ligar um alerta importante visando o jogo da volta. Afinal, três titulares estão na berlinda com dois cartões amarelos.

Dessa forma, caso sejam sancionados novamente, perderão a volta, no domingo (14/12), no Mineirão. Os nomes são do lateral-direito William, o volante Lucas Romero e o atacante Kaio Jorge, artilheiro da Copa do Brasil, com cinco gols.

William recebeu amarelo contra o Vila Nova, pelo jogo da volta da segunda fase, e também contra o Atlético-MG, em épico clássico pelas quartas de final (jogo de ida). Já Lucas Romero levou dois cartões logo nos três primeiros jogos, atuando pendurado desde então. Foram contra Vila Nova (ida) e CRB, nas oitavas de final, também pela primeira partida.

Por fim, Kaio Jorge recebeu cartões contra o CRB (ida) e também contra o Atlético-MG, no jogo de ida, quando marcou um dos gols da vitória por 2 a 0, em plena Arena MRV. Assim, contra o Corinthians, às 21h30 (de Brasília), o trio precisará de cautela para não perder o compromisso da volta, marcado para domingo. Quem avançar pega o vencedor do confronto carioca entre Vasco e Fluminense na grande decisão.

Cruzeiro

