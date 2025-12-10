Cruzeiro e Corinthians fazem o sétimo duelo pela Copa do Brasil. Veja retrospecto

Raposa leva vantagem nos mata-matas, enquanto Timão tem melhor retrospecto geral no embate histórico / Crédito: Jogada 10

Cruzeiro e Corinthians voltam a cruzar caminhos em um dos palcos mais tradicionais do futebol nacional. Nesta quarta-feira (10/12), às 21h30, no Mineirão, começa mais um capítulo da longa rivalidade entre mineiros e paulistas pela Copa do Brasil. O encontro vale vaga na decisão, que será definida no confronto de volta, domingo (14/12), às 18h, na Neo Química Arena. Este será o sétimo duelo entre as duas equipes em confrontos eliminatórios da competição. A primeira vez ocorreu em 1991. Já a mais recente foi em 2018, quando a Raposa venceu os dois jogos da final e confirmou o hexacampeonato justamente em São Paulo. Ao longo das seis disputas anteriores, o Cruzeiro levou a melhor quatro vezes, enquanto o Corinthians avançou em duas.

No histórico geral do confronto, considerando todas as competições, o Timão aparece à frente. Afinal, em 96 partidas, são 40 vitórias corintianas, 32 cruzeirenses e 24 empates. Pela Copa do Brasil especificamente, o equilíbrio é maior. São 12 jogos disputados, com cinco vitórias do Cruzeiro, cinco do Corinthians e dois empates. Em 1991 deu Corinthians graças a Neto O primeiro encontro pela Copa do Brasil aconteceu nas oitavas de final. No Pacaembu, no dia 22 de março, o meia Neto viveu uma noite inspirada, marcou três vezes e comandou a vitória alvinegra por 3 a 1. Heider descontou para os mineiros. Na volta, em 11 de abril, no Independência, um gol contra de Adilson decretou o avanço corintiano. Cruzeiro massacra em 1996 para seguir na Copa do Brasil Cinco anos depois, o Cruzeiro devolveu com autoridade. Afinal, no Independência, em 24 de abril, Nonato, Célio Lúcio, Cleisson e Palhinha marcaram em uma atuação dominante e um triunfo por 4 a 0. No Pacaembu, o Corinthians chegou a vencer por 3 a 2 com gols de Souza, Marcelinho Carioca e Edmundo, mas Marcelo Ramos e Roberto Gaúcho confirmaram a classificação da equipe de Levir Culpi. Raposa repete a dose em 1998 Sob o comando do técnico Levir Culpi, o Cruzeiro novamente eliminou o rival. No Mineirão, vitória por 3 a 1, com dois gols de Bentinho e um de Marcelo Ramos. Marcelinho Carioca descontou. Assim, em São Paulo, no empate por 1 a 1, Marcelo Ramos voltou a marcar e garantiu a vaga celeste nas quartas de final.

Corinthians cala o Mineirão em 2002 As oitavas de final daquele ano reuniu dois elencos fortes. O jogo de ida, no Morumbi, terminou 2 a 2, com gols de Sorín e Edilson para o Cruzeiro, enquanto Ricardinho e Deivid marcaram para o Timão. Em Belo Horizonte, o Corinthians surpreendeu e abriu 3 a 0. Contudo, mesmo com a reação celeste, Joãozinho e um gol contra de Fábio Luciano, os paulistas avançaram e seguiram rumo ao título. Virada do Cruzeiro em 2016 Nas quartas de final, o Corinthians venceu por 2 a 1 em São Paulo e jogava por um empate no Mineirão. O gol de Robinho no primeiro jogo, porém, manteve o Cruzeiro vivo. E, diante de sua torcida, o time celeste foi avassalador: vitória por 4 a 2, com dois gols de Ábila, além de Arrascaeta e Bruno Rodrigo completando o placar que recolocou a Raposa na semifinal. O hexa da Raposa em 2018 Por fim, o capítulo mais marcante para os cruzeirenses aconteceu na final. No Mineirão, vitória por 1 a 0, com Thiago Neves. Em São Paulo, Robinho abriu o placar, Jadson empatou de pênalti após revisão do VAR, que também anulou um gol corintiano. O empate favorecia o Cruzeiro, que ainda ampliou com Arrascaeta, fechando a noite do hexacampeonato com um contra-ataque perfeito.