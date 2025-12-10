Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cristiano Ronaldo marca em amistoso durante pausa para Copa Árabe

Cristiano Ronaldo marca em amistoso durante pausa para Copa Árabe

Time comandado pelo técnico Jorge Jesus, Al-Nassr vence o Al Wahda em mais um dia de gol do astro português
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Durante a pausa nas competições por causa da Copa Árabe da Fifa, o Al-Nassr derrotou o Al Wahda por 4 a 2 em amistoso realizado nesta quarta-feira (10). Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo voltou a marcar e abriu o placar. Além dele, os gols do time comandado pelo técnico Jorge Jesus foram anotados por Kingsley Coman, Haroune Camara e Saad Al Nasser.

LEIA MAIS: Alisson pode deixar o Liverpool e retornar ao futebol italiano

Líder do Campeonato Saudita e do Grupo D da Champions da Ásia 2, o Al-Nassr volta a campo no dia 21 de dezembro, em amistoso contra o Al Najma, também da Arábia Saudita.

Já o Al Wahda, dirigido por José Morais — ex-auxiliar de José Mourinho no Real Madrid e velho conhecido de Cristiano Ronaldo — aparece na vice-liderança do Campeonato dos Emirados Árabes Unidos e também do Grupo A da Champions da Ásia.

O jogo

Cristiano aproveitou uma bela jogada coletiva e abriu o placar logo aos 12 minutos. A partida seguiu movimentada. Kingsley Coman ampliou aos 30, mas o Al Wahda reagiu ainda no primeiro tempo. Facundo Kruspzky descontou aos 22, e Dusan Tadic empatou aos 36, em cobrança de pênalti.

O astro português não retornou para a etapa final, porém seu substituto manteve o time no controle. Haroune Camara colocou o Al-Nassr novamente na frente aos 11 minutos, e Saad Al Nasser fechou o placar aos 33.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar