Cristiano Ronaldo marca em amistoso durante pausa para Copa Árabe

Time comandado pelo técnico Jorge Jesus, Al-Nassr vence o Al Wahda em mais um dia de gol do astro português / Crédito: Jogada 10

Durante a pausa nas competições por causa da Copa Árabe da Fifa, o Al-Nassr derrotou o Al Wahda por 4 a 2 em amistoso realizado nesta quarta-feira (10). Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo voltou a marcar e abriu o placar. Além dele, os gols do time comandado pelo técnico Jorge Jesus foram anotados por Kingsley Coman, Haroune Camara e Saad Al Nasser. LEIA MAIS: Alisson pode deixar o Liverpool e retornar ao futebol italiano

Líder do Campeonato Saudita e do Grupo D da Champions da Ásia 2, o Al-Nassr volta a campo no dia 21 de dezembro, em amistoso contra o Al Najma, também da Arábia Saudita. Já o Al Wahda, dirigido por José Morais — ex-auxiliar de José Mourinho no Real Madrid e velho conhecido de Cristiano Ronaldo — aparece na vice-liderança do Campeonato dos Emirados Árabes Unidos e também do Grupo A da Champions da Ásia. ⏱️’72#النصر 3 – 2 الوحدة#النصر_الوحدة pic.twitter.com/r9UxCkBLKe — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 10, 2025