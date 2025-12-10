Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians vê na Copa do Brasil a última esperança para aliviar crise financeira em 2025

Premiação pode garantir fôlego imediato ao Timão, que vive pressão interna após campanha decepcionante no Brasileirão.
A campanha aquém do esperado no Campeonato Brasileiro transformou a Copa do Brasil na prioridade máxima do Corinthians neste fim de temporada. Se antes o torneio já era tratado com peso, agora ganhou contornos de urgência. Tanto pelo impacto esportivo quanto pela necessidade de reforçar o caixa em meio ao aprofundamento da crise financeira.

Caso elimine o Cruzeiro na semifinal, o clube paulista assegura automaticamente uma premiação milionária. Afinal, são R$ 77,175 milhões em caso de título e R$ 33,075 milhões se ficar com o vice. A cifra é vista internamente como fundamental para ajudar a estancar um ano marcado por dificuldades de fluxo de caixa, dívidas acumuladas e cobranças crescentes. O Corinthians, aliás, convive hoje com um passivo total estimado em R$ 2,7 bilhões, além de atrasos no pagamento das premiações prometidas ao elenco.

Corinthians não atinge meta no Brasileirão

No Brasileirão, o desempenho frustrante aumentou ainda mais a dependência desse dinheiro. O time encerrou a competição apenas em 13º lugar, registrando mais derrotas do que vitórias, após flertar com a possibilidade de terminar na zona da primeira página da tabela. O resultado, além de esportivamente decepcionante, reduz substancialmente a receita que vai estar sendo repassada pela Liga Forte União (LFU).

Em 2023, a diferença financeira entre posições foi significativa. O 13º colocado levou R$ 17,8 milhões, enquanto o 8º embolsou R$ 31,3 milhões. Com base nesses parâmetros, fica evidente o impacto do tropeço alvinegro.

O orçamento revisado de 2025, aprovado em outubro pela gestão de Osmar Stabile, projetava que o Corinthians terminaria entre 8º e 10º. Se tivesse ficado precisamente em 10º, receberia R$ 26,4 milhões, cerca de R$ 8,6 milhões a mais do que a premiação prevista para o 13º.

Aliás, na mais recente reunião do Conselho de Orientação (Cori), conselheiros pressionaram a diretoria, apontando divergências entre os custos do departamento de futebol e os resultados obtidos em campo.

Premiação da Copa do Brasil, vai impactar em empréstimos do clube

Dentro do clube, a expectativa é que as receitas do Brasileirão e da Copa do Brasil definam qual será o valor do empréstimo a ser buscado neste fim de ano. Aliás, o montante servirá para quitar uma dívida de aproximadamente R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, cuja falta de pagamento gerou o transfer ban que impede o Corinthians de registrar novos jogadores desde agosto. O objetivo da diretoria é encerrar 2025 sem essa restrição.

Assim, em meio a tantas incertezas, a Copa do Brasil deixou de ser apenas mais um título possível e passou a representar uma chance concreta de sobrevivência financeira no curto prazo. Para o Corinthians, avançar significa muito mais do que disputar uma final, mas também um respiro financeiro.

