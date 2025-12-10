Corinthians tenta quebrar tabu em BH e busca revanche após vice em 2018

Timão chega à semifinal com 100% de aproveitamento, mas carrega jejum de dez anos sem vencer na capital mineira / Crédito: Jogada 10

O Corinthians enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira (10/12), às 21h30, no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Além de disputar uma vaga na decisão, o Timão tenta melhorar o péssimo retrospecto recente em Belo Horizonte e busca revanche pelo frustrante vice de 2018. Os números do clube alvinegro na capital mineira são muito ruins. Nos últimos nove encontros disputados na cidade, a equipe não venceu nenhuma vez e sofreu seis derrotas, além de três empates. O último triunfo do time paulista em BH foi há dez anos, em 2015, por 1 a 0.

Além disso, o Corinthians tem um motivo extra para querer eliminar o Cruzeiro e avançar à final da Copa do Brasil. Afinal, o time tenta dar o troco na Raposa depois da derrota amarga na decisão do torneio em 2018. Na ocasião, o Timão foi derrotado na partida de ida, em Minas Gerais, por 1 a 0. Na volta, em Itaquera, a equipe levou um gol no primeiro tempo e empatou na etapa final, com Jadson. Pedrinho chegou a marcar um golaço que desempataria o jogo e forçaria a decisão por pênaltis, mas o tento foi anulado pelo VAR por falta na origem da jogada. A arbitragem gerou revolta no clube paulista. Após a anulação, o Corinthians não conseguiu reagir e ainda tomou o segundo gol, de Arrascaeta, amargando o vice. Cruzeiro e Corinthians fazem um duelo em jogos de ida e volta por uma vaga na final da Copa do Brasil. O confronto de volta será no próximo domingo (14/12), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. Caso o empate persista no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.