Copa do Brasil: Fluminense encontra “coincidências” da campanha do título de 2007

Tricolor enfrenta o Vasco nesta quinta-feira (11), às 20h, no Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal da competição nacional / Crédito: Jogada 10

O Fluminense vai voltar a disputar uma semifinal de Copa do Brasil e pode se apoiar em fatos semelhantes na campanha do título da competição em 2007. Naquela ocasião, o Tricolor venceu o Figueirense por 1 a 0, no Orlando Scarpelli. Agora, a equipe carioca vai enfrentar o Vasco nesta quinta-feira (11), às 20h, no Maracanã, pelo primeiro jogo da fase do torneio nacional. A partida de volta ocorre, às 20h30, no domingo (14), no mesmo estádio. Para tentar carimbar vaga para grande decisão da Copa do Brasil, o Fluminense esbarrou, até o momento, em coincidências nas duas edições. Além disso, o clube carioca busca chegar à sua quarta decisão do torneio. O time tem somente um título, enquanto amarga outros vices.

Goleadas Logo na primeira fase, o Tricolor Carioca goleou o Águia de Marabá por 8 a 0. Em 2007, afinal, o time carioca aplicou 6 a 0 sobre ADESG. Em 2025, o Flu enfrentou o time do Pará apenas uma vez, enquanto contra os acreanos os cariocas tiveram dois duelos. O primeiro jogo foi 2 a 1 para o Tricolor das Laranjeiras. Reencontro com Bahia O Tricolor Carioca jogou contra o Bahia nas duas edições e avançou nas duas vezes. Em 2007, os dois times se enfrentaram nas oitavas de final. À época, o torneio ainda era disputado integralmente no primeiro semestre e não contava com as equipes que jogavam a Libertadores. Em 2007, o Flu encontrou dificuldades e empatou as duas partidas 1 a 1 e 2 a 2. No entanto, pelos critérios de gols fora de casa, a equipe carioca confirmou presença na próxima fase. Em 2025, foi a primeira e única derrota. Jogando em Salvador, o Tricolor carioca perdeu por 1 a 0, com gol de Luciano Juba e foi em desvantagem para o Rio de Janeiro. Em casa, Fluminense dominou o Bahia. Canobbio e Thiago Silva marcaram para os donos da casa, dentro do Maracanã. Thiago Silva, ídolo do Fluminense O zagueiro, que se consolidou como um dos maiores da história do futebol brasileiro e mundial, tem a chance de conquistar o seu segundo título da competição pelo Fluminense. Em 2007, Thiago Silva ainda era jovem, mas já se mostrava monstro da zaga e virou ídolo. No seguinte, ele disputou a Libertadores e, em 2009, foi para o Milan. Agora, já consagrado no futebol, o jogador quer encerrar sua trajetória da sua carreira com o título da Copa do Brasil.

Campanha com técnicos diferentes Por último, Fluminense de 2007 e 2025 trocaram de técnicos. Há 18 anos, o Tricolor das Laranjeiras iniciou a competição com Joel Santana. O começo ruim naquele ano, sem chegar às fases decisivas do Carioca, colocou pressão sobre o icônico técnico antes do confronto com o Bahia. Sem clima, a diretoria demitiu Joel e contratou Renato, vice-campeão da Copa do Brasil no ano anterior com o Vasco. Ele assumiu o cargo entre os dois jogos das oitavas, mas não esteve no banco de reservas na Fonte Nova. Nesta temporada, o Fluminense esteve sob comando de três treinadores. O Tricolor iniciou as duas fases com Mano Menezes, que foi demitido após estreia e derrota pelo Brasileirão. Posteriormente, Renato Gaúcho comandou contra Aparecidense, Internacional e Bahia. No entanto, ele pediu demissão após críticas e eliminação na Sul-Americana. Agora, Luis Zubeldía tem a missão de selar o trabalho com título. Times do sul Além disso, o Fluminense passou por equipes do sul do país. Na trajetória do ano da conquista, o Flu passou pelo Athletico-PR pelas quartas de final, enquanto nesta temporada venceu o Internacional e também o Caxias. A equipe carioca não perdeu nenhum jogo desses confrontos, com três vitórias e dois empates.