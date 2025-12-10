Com Puma improvisado, Vasco finaliza preparação para a semi contra o Flu

Com Puma improvisado, Vasco finaliza preparação para a semi contra o FluFernando Diniz define equipe titular para o clássico no Maracanã; lateral uruguaio ganha a disputa e assume a vaga na esquerda
O Vasco da Gama encerrou, na manhã desta quarta-feira (10), a preparação para o primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil. O elenco trabalhou no CT Moacyr Barbosa sob o comando do técnico Fernando Diniz e realizou os últimos ajustes táticos antes do clássico. O Cruz-Maltino enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Maracanã, com a missão de construir uma vantagem logo no jogo de ida. A atividade confirmou a estratégia do treinador para suprir a ausência de Lucas Piton.
Como o titular da posição trata uma lesão no joelho esquerdo desde a semana passada e está fora dos dois jogos da decisão, Diniz precisou bater o martelo sobre o substituto. O uruguaio Puma Rodríguez venceu a concorrência interna e começará a partida. Embora atue originalmente pela direita, o camisa 2 ganhou a confiança da comissão técnica para jogar improvisado no setor. Ele superou opções de ofício, como o experiente Victor Luís e o jovem Leandrinho, que iniciam o confronto no banco de reservas.
