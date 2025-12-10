Com Gabriel Jesus e pintura de Martinelli, Arsenal bate Club Brugge pela Champions

Atacante volta após 11 meses parado por grave lesão e participa da vitória dos Gunners por 3 a 0 sobre os belgas, fora de casa / Crédito: Jogada 10

O Arsenal mantém o 100% de aproveitamento na Champions. Nesta quarta-feira (10), os Gunners venceram o Club Brugge por 3 a 0, no Jan Breydelstadion, na Bélgica, pela sexta rodada da fase de liga da competição. Madueke marcou duas vezes e Gabriel Martinelli anotou um golaço no segundo tempo. Além disso, a partida contou com o retorno de Gabriel Jesus, que não jogava desde janeiro pelo time inglês por conta de grave lesão no joelho esquerdo. Após 11 meses, Gabriel Jesus atuou um pouco mais de 30 minutos em sua volta pelo Arsenal. E não fez feio e terá que correr para recuperar a titularidade na equipe inglesa. Na partida, ele deu indícios disso. Buscou o jogo a todo momento, colocou uma bola trave e ainda fez o goleiro trabalhar.

Com o resultado, o Arsenal permanece na liderança, com 18 pontos, sendo seis vitórias em seis jogos. Do outro lado, o Club Brugge está na 30ª colocação, com apenas quatro pontos, fora da zona de classificação para os playoffs das oitavas da Champions. Agora, os times voltam a campo pela competição em 20 de janeiro na sétima rodada. O Club Brugge enfrenta o Kairat, às 12h30 (de Brasília), no Central Stadium. O Arsenal, por sua vez, encara a Inter de Milão, às 17h (de Brasília), no Giuseppe Meazza. Como foi a vitória do Arsenal sobre Club Brugge Com alguns reservas, o Arsenal encontrou dificuldades no primeiro tempo contra o Club Brugge. O time inglês até tinha a posse de bola, porém não criou oportunidades claras de gol. No entanto, Madueke marcou um golaço no ângulo esquerdo de Van den Heuvel, aos 24 minutos de jogo. Os belgas não recuaram e tentaram surpreender nos contra-ataques. A equipe da casa assustou em dois lances, porém sem êxito nas conclusões. Já na segunda, o Arsenal comandou as ações. Logo no primeiro minuto, Zubimendi cruzou bem da ponta esquerda, e encontrou Madueke sozinho na segunda trave para empurrar de cabeça para o fundo da rede. Os Gunners seguiram no ataque e, aos 10 minutos, Gabriel Martinelli carregou pela esquerda, cortou para o meio e finalizou no ângulo para ampliar a diferença.