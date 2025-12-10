Com europeus na cola, Vasco aposta em contrato longo para segurar Paulo Henrique

A temporada de 2025 terminou de forma dourada para Paulo Henrique. O jogador do Vasco subiu ao palco da premiação da CBF, nesta segunda-feira (09/12), para receber o troféu de melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro. O reconhecimento nacional, no entanto, trouxe consequências imediatas e aqueceu os bastidores de São Januário. O desempenho de alto nível despertou o interesse do mercado internacional, e clubes da Alemanha e da Itália já iniciaram contatos com os representantes do atleta para entender a viabilidade de uma transferência.

As conversas ainda estão em estágio inicial, focadas na discussão de valores e condições, sem propostas oficiais na mesa. Além dos europeus, uma equipe da Arábia Saudita também sinalizou interesse. O cenário coloca o defensor de 29 anos diante de um grande dilema na carreira. As duas equipes do Velho Continente que monitoram sua situação disputam a atual edição da Champions League. Para qualquer atleta, essa vitrine representa o auge técnico e financeiro, e a idade avançada sugere que essa talvez seja a última oportunidade de ingressar no primeiro escalão do futebol mundial.