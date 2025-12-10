City vence Real Madrid de virada no Bernabéu pela Champions

No duelo mais esperado desta 6ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26, nesta quarta-feira (10), o Manchester City venceu o Real Madrid por 2 a 1, de virada, em pleno Santiago Bernabéu. Rodrygo, escalado como titular na vaga do lesionado Mbappé, aproveitou a oportunidade e abriu o placar para o time merengue. No entanto, o clube inglês buscou a vitória com gols de O’Reilly e Haaland, de pênalti.

Dessa maneira, Xabi Alonso segue ameaçado no cargo. O Real Madrid atravessa os dias mais turbulentos desde a chegada do técnico espanhol e, segundo informações da imprensa espanhola, a derrota contra o City pode custar o emprego do treinador.

Com a vitória fora de casa, o Manchester City chegou a 13 pontos e subiu para a 4ª posição na tabela. Por outro lado, o Real Madrid segue com os mesmos 12 pontos que começou a rodada e caiu para o 7º lugar. Mesmo assim, ambos estão na zona de classificação direta para as oitavas de final.

Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

O jogo

As equipes fizeram um grande primeiro tempo no Bernabéu. O Real Madrid começou bem a partida, com muita intensidade, e criou boas oportunidades com Vini Jr, Rodrygo e Bellingham. Assim, o camisa 11 abriu o placar após um contra-ataque do time merengue, em que finalizou cruzado da direita. Contudo, o City assumiu a posse de bola e conseguiu ser mais efetivo nas finalizações. O’Reilly empatou aos 35 minutos em lance de vacilo do goleiro Courtois, e Haaland virou aos 42, em cobrança de pênalti marcada com auxílio do VAR.