Celtic x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 6ª rodada da Liga Europa 2025/26 / Crédito: Jogada 10

As emoções da Liga Europa 2025/26 estão de volta. Nesta quinta-feira (11), Celtic e Roma se enfrentam às 17h (de Brasília), no Celtic Park, em Glasgow, na Escócia, pela 6ª rodada da fase de liga da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

LEIA MAIS: Alisson pode deixar o Liverpool e retornar ao futebol italiano Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube). Como chega o Celtic O Celtic faz uma campanha de altos e baixos na Liga Europa e está na 21ª posição, com sete pontos. No entanto, a equipe se recuperou nas últimas rodadas e tem duas vitórias nos últimos três jogos. Assim, um novo triunfo diante da Roma pode colocar o time escocês na briga por uma vaga direta nas oitavas de final. O importante, no entanto, é somar pontos nos últimos compromissos para estar presente no mata-mata. Assim, o Celtic aposta no apoio de seus torcedores em Glasgow e no trabalho do recém-chegado técnico Wilfried Nancy.

Contudo, para o duelo desta quinta-feira, o Celtic não poderá contar com Alistair Johnston e Jota, lesionados. Como chega a Roma Por outro lado, a Roma abre a 6ª rodada na 15ª posição com nove pontos e busca uma vitória para se consolidar na briga por uma vaga direta nas oitavas de final. Além disso, o time faz uma boa temporada sob o comando do experiente técnico Gian Piero Gasperini. Isto porque a Roma está na 4ª posição do Campeonato Italiano com 27 pontos, somente quatro a menos que o líder Milan.