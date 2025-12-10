CazéTV e GeTV travam duelo inédito por audiência do Flamengo no Intercontinental

Concorrentes no cenário esportivo digital, as emissoras vão disputar views pela primeira vez de uma partida de futebol envolvendo clubes

A estreia do Flamengo na Copa Intercontinental 2025 abrirá, também, um confronto paralelo fora de campo. Isso porque CazéTV e GeTV, projeto criado pela Globo neste ano, duelarão pela primeira vez a transmissão simultânea de uma partida de futebol entre clubes. Concorrentes diretas, as emissoras preparam uma exibição especial do duelo contra o Cruz Azul, às 14h (de Brasília) desta quarta-feira (10), no Catar.

A iniciativa da Globo surgiu para ampliar sua força no crescente cenário esportivo digital, dominado até então pela CazéTV. Até o momento, as concorrentes só duelaram pela audiência do da NFL realizado no Brasil, em São Paulo — com vantagem considerável do canal liderado por Casimiro Miguel.

Nesta quarta-feira (10), o público terá novamente a oportunidade de escolher por qual transmissão gratuita acompanhar a partida. A transmissão da CazéTV se iniciará às 12h, enquanto da GeTV está prevista para meia hora depois, às 12h30 (de Brasília). Conforme mencionado, a bola rola às 14h (de Brasília).

O vencedor do duelo seguirá à fase semifinal da competição. Neste cenário, a equipe da América enfrentará o Pyramids, do Egito, que também só aguarda a definição do confronto desta quarta.