CazéTV e GeTV travam duelo inédito por audiência do Flamengo no Intercontinental

CazéTV e GeTV travam duelo inédito por audiência do Flamengo no IntercontinentalConcorrentes no cenário esportivo digital, as emissoras vão disputar views pela primeira vez de uma partida de futebol envolvendo clubes
A estreia do Flamengo na Copa Intercontinental 2025 abrirá, também, um confronto paralelo fora de campo. Isso porque CazéTV e GeTV, projeto criado pela Globo neste ano, duelarão pela primeira vez a transmissão simultânea de uma partida de futebol entre clubes. Concorrentes diretas, as emissoras preparam uma exibição especial do duelo contra o Cruz Azul, às 14h (de Brasília) desta quarta-feira (10), no Catar.
A iniciativa da Globo surgiu para ampliar sua força no crescente cenário esportivo digital, dominado até então pela CazéTV. Até o momento, as concorrentes só duelaram pela audiência do da NFL realizado no Brasil, em São Paulo — com vantagem considerável do canal liderado por Casimiro Miguel.
Nesta quarta-feira (10), o público terá novamente a oportunidade de escolher por qual transmissão gratuita acompanhar a partida. A transmissão da CazéTV se iniciará às 12h, enquanto da GeTV está prevista para meia hora depois, às 12h30 (de Brasília). Conforme mencionado, a bola rola às 14h (de Brasília).
O vencedor do duelo seguirá à fase semifinal da competição. Neste cenário, a equipe da América enfrentará o Pyramids, do Egito, que também só aguarda a definição do confronto desta quarta.
Flamengo no Intercontinental Fifa
O Rubro-Negro chega quase sem perna para competição, após uma temporada extensa no Brasil. Para se ter ideia, o duelo contra os mexicanos será o 76º compromisso do time no ano, mas o desgaste ainda pode piorar.
Em caso de empate, o artigo 11 do regulamento prevê 30 minutos de prorrogação e disputa de pênaltis nesta fase da competição. Ou seja, o Rubro-Negro ficaria ainda mais desgastado com a possibilidade de mais dois tempos antes de outros dois possíveis jogos pela competição.
A final será disputada na próxima quarta-feira contra o Paris Saint-Germain, campeão europeu. Todas as partidas seguirão o mesmo critério de desempate: prorrogação e penalidades, caso a igualdade permaneça.
