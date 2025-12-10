Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CazéTV e GeTV travam duelo inédito por audiência do Flamengo no Intercontinental

CazéTV e GeTV travam duelo inédito por audiência do Flamengo no Intercontinental

Concorrentes no cenário esportivo digital, as emissoras vão disputar views pela primeira vez de uma partida de futebol envolvendo clubes
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A estreia do Flamengo na Copa Intercontinental 2025 abrirá, também, um confronto paralelo fora de campo. Isso porque CazéTV e GeTV, projeto criado pela Globo neste ano, duelarão pela primeira vez a transmissão simultânea de uma partida de futebol entre clubes. Concorrentes diretas, as emissoras preparam uma exibição especial do duelo contra o Cruz Azul, às 14h (de Brasília) desta quarta-feira (10), no Catar. 

A iniciativa da Globo surgiu para ampliar sua força no crescente cenário esportivo digital, dominado até então pela CazéTV. Até o momento, as concorrentes só duelaram pela audiência do da NFL realizado no Brasil, em São Paulo — com vantagem considerável do canal liderado por Casimiro Miguel. 

Nesta quarta-feira (10), o público terá novamente a oportunidade de escolher por qual transmissão gratuita acompanhar a partida. A transmissão da CazéTV se iniciará às 12h, enquanto da GeTV está prevista para meia hora depois, às 12h30 (de Brasília). Conforme mencionado, a bola rola às 14h (de Brasília).

O vencedor do duelo seguirá à fase semifinal da competição. Neste cenário, a equipe da América enfrentará o Pyramids, do Egito, que também só aguarda a definição do confronto desta quarta.

Flamengo no Intercontinental Fifa

O Rubro-Negro chega quase sem perna para competição, após uma temporada extensa no Brasil. Para se ter ideia, o duelo contra os mexicanos será o 76º compromisso do time no ano, mas o desgaste ainda pode piorar.

Em caso de empate, o artigo 11 do regulamento prevê 30 minutos de prorrogação e disputa de pênaltis nesta fase da competição. Ou seja, o Rubro-Negro ficaria ainda mais desgastado com a possibilidade de mais dois tempos antes de outros dois possíveis jogos pela competição.

A final será disputada na próxima quarta-feira contra o Paris Saint-Germain, campeão europeu. Todas as partidas seguirão o mesmo critério de desempate: prorrogação e penalidades, caso a igualdade permaneça.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar