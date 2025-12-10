Carlos Alberto atenua polêmica com Arrascaeta e o destaca junto a Neymar: “Dá prazer ver”Em entrevista, o ex-meia deixou as desavenças com o camisa 10 no passado e reconheceu seu tamanho na história do Flamengo
Carlos Alberto escolheu um tom leve para encerrar o antigo atrito público com Giorgian De Arrascaeta, craque do Brasileirão 2025. Contrariando rumores de torcedores, o ex-meia revelou admiração pelo camisa 10 do Flamengo e reconheceu a relevância do uruguaio na história recente do clube e do futebol nacional.
Distinto aos tons usados em entrevistas anteriores, Carlos Alberto chegou a classificar o camisa 10 como principal jogador do futebol brasileiro na atualidade. Ele ainda revelou a paixão dos filhos pelo ídolo rubro-negro, mas também se apresentou como fã confesso do craque.
“Eu gosto dele para c****. Eu compro camisa do Flamengo para os meus filhos, meu filho tem foto com ele. Vem jogando muito e está na história do Flamengo como um dos maiores ídolos. O fato de eu falar que no meu auge eu fui melhor que ele, não estou falando que ele é ruim”, afirmou.
Na sequência, citou Rivaldo e Djalminha para exemplificar diferenças entre “maior” e “melhor”, visto que apesar do currículo do primeiro, ele prefere a qualidade do segundo. Por fim, reforçou:
“Eu acho que ele joga para c****! Hoje é o melhor jogador do Brasil. Sabe quem eu paro para ver o jogo hoje? Só do Arrascaeta e do Neymar”, declarou ao Charla Podcast.
CARLOS ALBERTO SURPREENDE AO FALAR DO ARRASCA.
Depois de polêmica com o camisa 10 do Flamengo, Carlos Alberto abriu o jogo sobre sua relação com Arrascaeta. pic.twitter.com/OZeUwSkjHn
— Charla Podcast (@CharlaPodcast) December 9, 2025
Atrito com Arrascaeta
O conflito teve início após Carlos Alberto, anos atrás, afirmar que havia jogado mais que o uruguaio — no comparativo entre os auges. Até aí, tratava-se apenas de uma declaração polêmica e jogo normal. Acontece que a discussão ganhou um capítulo mais acalorado quando os dois se encontraram no “Jogo das Estrelas”, evento beneficente do Zico, no Maracanã.
Na ocasião, o uruguaio aplicou uma caneta no ex-jogador, que ficou atordoado diante da repercussão. Vale frisar que Carlos Alberto nunca reconheceu o drible, visto que o uruguaio não deu continuidade à jogada posteriormente. Agora, em tom conciliador, procurou dar um desfecho pacífico ao assunto.
Semanas depois, o ex-jogador se envolveu em uma briga com um torcedor do Flamengo, que terminou em agressão, após ser provocado pelo drible em questão. O rubro-negro chegou a registrar queixa contra o ex-meia na ocasião, alegando ter tomado um soco no rosto.
Temporada do camisa 10
Giorgian buscou reconhecimento dentro de campo e, não à toa, recebeu o prêmio de craque do Brasileirão 2025. Com 18 gols e 14 assistências, o camisa 10 liderou a equipe de Filipe Luís rumo ao eneacampeonato nacional, numa temporada tida como seu auge técnico e, sobretudo, físico.
Agora, o camisa 10 cumprirá os últimos compromissos do calendário rubro-negro antes de retornar ao Brasil para curtir os primeiros dias de vida de Milano, seu primogênito com Camila Bastiani. Ele deverá iniciar o duelo contra o Cruz Azul, nesta quarta-feira (10), entre os titulares. A bola rola no Catar, a partir das 14h (de Brasília).
