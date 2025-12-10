Bruno Guimarães marca contra, e Newcastle empata com Leverkusen pela Champions

Alex Grimaldo, no fim, define o 2 a 2 que frustra ingleses e mantém alemães na disputa por vaga nas oitavas da Champions

A partida, aliás, começou favorável ao time alemão: logo aos 13 minutos, Robert Andrich desviou de cabeça e a bola bateu no brasileiro Bruno Guimarães, capitão do Newcastle, que marcou contra e abriu o placar para o Leverkusen.

O Bayer Leverkusen arrancou um empate por 2 a 2 diante do Newcastle United, nesta quarta-feira (10), em jogo que teve gol contra de Bruno Guimarães pela fase de liga da Champions. Mas o herói da noite na Leverkusen Arena foi Alex Grimaldo, que apareceu livre na área e decretou a igualdade aos 43 minutos do segundo tempo, frustrando os planos dos ingleses de entrarem no grupo dos oito primeiros colocados.

Na volta do intervalo, os ingleses reagiram rapidamente. Afinal, aos seis minutos, Anthony Gordon converteu um pênalti após falha do goleiro Mark Flekken, que se atrapalhou com a bola e permitiu que Nick Woltemade fosse derrubado dentro da área. O próprio Gordon voltou a ser decisivo aos 29, cruzando para Lewis Miley marcar seu primeiro gol na competição e virar o jogo para 2 a 1.

Quando tudo parecia encaminhado para a vitória inglesa, Alex Grimaldo surgiu como protagonista. O atacante espanhol invadiu a área e, com precisão, deixou tudo igual aos 43 minutos, garantindo um ponto precioso para os alemães.

Situação de Leverkusen e Newcastle na tabela

Com o resultado, portanto, o Newcastle aparece com dez pontos em 12º lugar na tabela, enquanto o Leverkusen cai para a 20ª colocação, com nove somados. Pelo regulamento, os oito primeiros avançam diretamente às oitavas de final, enquanto quem terminar entre o 9º e o 24º disputará os playoffs para tentar chegar ao mata-mata.