Botafogo realiza sondagem por Ferraresi, zagueiro do São Paulo

Venezuelano tem contrato com o Tricolor até 2027, mas Glorioso estuda fazer uma proposta para contratar o defensor
O Botafogo realizou uma sondagem pelo zagueiro Nahuel Ferraresi, jogador de 27 anos que defende o São Paulo desde 2022 e que figura com frequência nas convocações da seleção venezuelana. O defensor, que acumula boa minutagem nas últimas temporadas, entrou no radar do Glorioso, que planeja reforçar o sistema defensivo.

Com contrato vigente até o fim de 2027, Ferraresi se consolidou como uma peça versátil no elenco tricolor. Embora atue prioritariamente pelo lado direito da zaga, o venezuelano participou de diversas partidas improvisado como lateral-direito. Mas sempre oferecendo intensidade e imposição física, graças aos seus 1,90m e ao perfil de defensor agressivo na marcação.

O São Paulo vive um momento de reformulação do elenco para 2026. Assim, não descarta negociar atletas considerados valiosos, desde que as propostas envolvam cifras relevantes ou incluam trocas interessantes. A diretoria, paralelamente, já analisa possíveis reposições e observa o mercado com atenção. Um dos nomes monitorados é Jemmes, destaque do Mirassol e avaliado internamente como um alvo viável.

Ferraresi encerrou a última temporada com 48 jogos disputados, quatro assistências e boas atuações sobretudo quando chamado para defender a seleção venezuelana, algo que aumentou sua visibilidade no mercado. Desde que chegou ao Morumbi, soma 85 partidas, um gol e seis assistências. Contudo, nunca conseguiu virar titular absoluto.

No Glorioso, a busca por um defensor destro é tratada como prioridade. Afinal, o clube convive com dois desfalques prolongados na posição: Kaio Pantaleão e Bastos, ambos lesionados e com retorno previsto somente ao longo da temporada de 2026. Assim, o Botafogo vê o jogador do São Paulo como um alvo viável para reforçar o plantel para 2026.

