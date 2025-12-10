Botafogo negocia contratação de volante que atua na Hungria

Alvinegro faz primeiros contatos para acertar com Júlio Romão, de 27 anos, do Ferencváros. Negociação é considerada complicada / Crédito: Jogada 10

O Botafogo segue bem ativo no mercado de transferências. O clube tenta a contratação do volante Júlio Romão, de 27 anos, do Ferencváros, da Hungria. O clube fez os primeiros contatos, mas a negociação é considerada difícil. A informação é do “ge”. Júlio Romão sinalizou positivamente para o projeto do Botafogo, que ofereceu contrato até dezembro de 2029. Agora, falta somente o acerto com o clube húngaro, que firmou contrato com o brasileiro até o meio de 2029. Assim, a negociação para contratar o jogador fica mais complicada.

Apesar disso, Romão não é titular do time porque está retornando de lesão na fíbula, que o deixou fora de combate por cerca de seis meses. Na atual temporada, o jogador soma apenas sete jogos. Na temporada 2024/25, ele defendeu Qarabag e Ferencvaros e foi campeão nos dois clubes. Pela Europa, o volante atuou pelo Santa Clara (POR) e pelo Qarabag (AZE), antes de ir para o Ferencváros em fevereiro de 2025. Romão, aliás, tem 18 jogos pelo clube húngaro, sendo sete na atual temporada. Seu contrato vai até junho de 2029. Júlio Romão nunca jogou profissionalmente no Brasil. Porém, passou pelas categorias de base do Duque de Caxias, Boavista, Goiás, Athletico-PR e da Ponte Preta.