Botafogo encaminha contratação de atacante do Nacional-URU

Botafogo encaminha contratação de atacante do Nacional-URUGlorioso acerta bases salariais com Lucas Villalba, de 24 anos, e avançará em questões burocráticas. Ideia é assinar antes do Natal
O Botafogo está perto de selar a primeira contratação para 2026. O clube encaminhou acerto com o atacante Lucas Villalba, do Nacional-URU. De acordo com o “ge”, já tinha um acerto Alvinegro com jogador com relação a salário desde o fim de semana. Além disso, os valores com o uruguaio giram em US$ 3 milhões (R$ 16,3 milhões na cotação atual).
Lucas Villalba assinará contrato com o Gloriosos após realizar exames médicos. O Botafogo tem desejo de fechar toda a questão jurídica e estar com o jogador com contrato assinado até o Natal.
O acerto entre o atacante e o Alvinegro poderia ter sido antes. Isto porque o Montevideo City Torque, antigo clube do atacante, tinha uma cláusula de cinco dias para igualar qualquer proposta que chegasse. No entanto, o prazo terminou na última terça-feira, e o clube não fez qualquer oferta.
Lucas Villalba, de 24 anos, atua como ponta direita. O jogador se encaixa na característica buscada pela comissão técnica de Davide Ancelotti para a próxima temporada, com estatura alta e velocidade para correr pelos lados.
Revelado pelo Tacuarembó, Lucas Villalba também teve passagem pela base do Boston River antes de chegar ao Montevideo City Torque. O jovem, aliás, se destacou e chamou a atenção. Desde janeiro deste ano, atua pelo Nacional. Na atual temporada, soma 43 jogos, quatro gols e nove assistências.